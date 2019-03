Ljubezenske iskrice in metuljčki za Darjo in Gašperja

Štirje podeželski junaki so imeli na svojih kmetijah priložnost bolje spoznati svoje snubce in snubke. Zaiskrilo se je med Darjo Tomažin in Markom, Gašperja Hafnerja pa je povsem začarala marljiva in postavna Patricija.

Obisk kar osmih snubk na Hafnerjevi kmetiji je bil razlog za burno nočno dogajanje, ki pa je razjezilo mamo Karmen. Gašper se je namrščil: "Če je pa pasalo." Karmen se je hudovala: "Vem, da je pasalo, saj tebi to vedno paše." Nista pa bila divja samo brata, tudi dekleta niso zaostajala za njima. Izpostavila so svetlolaso Karin, Gašperjevo snubko, ki naj bi si dala duška. Brata sta obljubila, da bo odslej po 10. uri zvečer na sporedu nočni počitek, nakar je trojica dokazala, da v družini vladajo spoštljivi in ljubeči odnosi, saj je pogovor zaključila z nasmehi in objemi.

Lepi prizori na Hafnerjevi kmetiji, brata očitno spoštujeta in imata zelo rada svojo mamo Karmen. FOTO: POP TV

Milan Tržan se je odpravil iskat Ireno na železniško postajo v Krško, zaradi česar ni mogel pričakati ostalih svojih izbrank, ko so te prispele na njegovo kmetijo. Irena ga je namenoma zvabila v ljubezensko ‘past’, da bi ga seveda imela zase, in bitka za Milanovo srce se je pričela.

Milan se je pustil ujeti v ljubezensko past FOTO: POP TV

Gašperjevim in Jakovim izbrankam je bilo prav nerodno pred mamo Karmen, ki je takoj postavila pravila, da mora biti pri hiši zvečer mir. Ni pa pozabila pohvaliti pridnih deklet, še posebej je izpostavila Patricijo, ki je počistila celotno kuhinjo. Karmen ostalim dekletom: "Treba se bo malo obrniti. Na kmetih se vstaja ob petih." In je kar zažugala dekletom, še posebej Jakovim. Saška je napovedala, da bodo naslednji dan pridne one, tudi Teja se je strinjala z mamo Karmen.

Delovna in poštena, a tudi stroga mama Karmen je zažugala dekletom. FOTO: POP TV

Milanu Tržanu se sploh ni mudilo domov, kjer so ga nestrpno pričakovale ostale njegove dame. Ireno je mirno povabil na kosilo, po katerem sta imela še krajši zmenek. Povedala je, da je veliko premišljevala o njem, spletla mu je tudi šal, ni pa se bila pripravljena kar takoj preseliti na njegovo kmetijo. Milanove dame so bile vse bolj nezadovoljne, ker so morale piti kavo bez njega. Še bolj bi bile, če bi slišale njegov kompliment Ireni, da nima konkurence. A je kasneje dodal, da se bo, ko bo bolje spoznal ostale izbranke, morda odločil drugače. Ema je napovedala boj do konca: "Jaz se bom borila za svojega moža."

Nezadovoljne Milanove izbranke FOTO: POP TV

Darja v močnem Markovem objemu FOTO: POP TV

Na Darjino kmetijo so prišli štirje snubci, prvi je bil Nejc, ki je izvedel, da ga čaka veliko dela. Darja je bila prepričana, da bo prav on naredil največ, oziroma bo najbolj priden. Za Branka je ocenila, da ni povedal nič pametnega, on pa je bil samozavesten in v Nejcu ni videl konkurenta. "Cel teden sem plaval," je razkril.Marko je našo junakinjo navdušil z močnim objemom, začutil je, da je med njima preskočila iskrica. Tudi Darja sama je priznala, da se ji zdi najbolj zrel in izkušen. Darja: "Od njega pričakujem res najlepše stvari." Branko se je hitro potolažil, da tako ali tako ne bo mogel priti na njeno kmetijo, saj dela v Ljubljani. Zadnji je prišel Metod, ki je povedal, da je videl že boljše kmetije od njene. Darja je ocenila, da ga bodo ostali izbranci izkoriščali, in dodala, da je naredil zelo slab prvi vtis. Bila je malce zmedena, ker ni vedela, kaj bi z izgubljenimi snubci, a je izjavila: "Upam, da boste uživali, pa da se boste malo kregali zame, ker sem tudi nekaj vredna."

Patricija se je umaknila, ker ji gneča na kmetiji ni odgovarjala. Da ni bila sama, se ji je pridružil Gašper. Povedala mu je, da bi šla rada domov, da pa se bo odločila na podlagi njegovih nadaljnjih potez. Gašper ji je obljubil, da se bo potrudil, da ostane na kmetiji, in da jo bo povabil na zmenek. Očitno je bilo, da mu je Patricija zelo všeč in je noče izgubiti.

Gašper, ko je Patricija izjavila, da premišljuje o odhodu domov. FOTO: POP TV

Milan in Irena sta se končno pripeljala na kmetijo, tri dame pa so ga takoj zasule z očitki. Ema: "Meni je kar kri zavrela." Milan se jim je opravičil, a se s tem niso zadovoljile. Irena pa se je šalila: "Ste pojedle Milanovo klobaso?" Ema: "Ta glavna je bila pri tebi." Opazile so šal, ki ga je podarila Milanu, a jim to ni vzelo samozavesti.

Milan se je opravičil FOTO: POP TV

Gašper z zaprtimi očmi uživa v bližini postavne Patricije FOTO: POP TV

Gašper in Patricija sta za razliko od njih uživala na zmenku. Kraj, kamor jo je peljal, ji je bil zelo všeč. Kar takoj mu je tudi povedala, da bi se moral zresniti, če želi dobiti dekle. Gašper jo je pohvalil, ker je bila zagnana, ona pa ga je popravila: "Navajena sem tega." Gašper pa je nadaljeval, da mu je njena delavnost zelo všeč. Izvedeli smo, da jo vseskozi opazuje, ko jo je poljubil, pa je bila kar malce presenečena. Gašper pa jo je božal, jo stiskal k sebi in ji laskal: "Saj se ti v očeh vidi, da imaš dobro srce. Poštena, mlada punca, fejst luštna." Bil je povsem očaran, med drugim nad njenim nasmehom. Priznal je, da je doživel pravi napad metuljčkov. Tudi Patricija je začutila, da mu je všeč, dodala je, da bi se lahko ujela, da pa ga bo morala držati nazaj.

Darja je medtem svojim moškim dala poduk, da je treba delati, da lahko potem uživaš in si v življenju lahko kaj privoščiš. Nazdravili so s šampanjcem, nato pa so skočili v bazen. Darja je napovedala, da jih naslednji dan čaka veliko dela, kar boste videli v jutrišnji oddaji, ko bodo tudi na Tomaževo kmetijo prišle njegove štiri izbranke, na Milanovi kmetiji pa bo zavrelo.

Darjino pozornost so pritegnile Metodove hlače oziroma hlačke FOTO: POP TV

