Maj se je poslovil od Jacqueline, a ni več samski

Maj Munih Krapež je pritegnil pozornost gledalcev, ko se je znašel v družbi snubcev postavne Jacqueline Kale. Med njima je namreč kar 26 let razlike in junakinja Ljubezni po domače bi lahko bila njegova mama. A Maj nam je zaupal, da v šov ni prišel po njeno srce, temveč po nove izkušnje. Bil je namreč radoveden, kako oddaja nastaja. Z Jacqueline sta se na prvem zmenku dogovorila, da bo postal njen ‘vohun’ in da ji bo s pridobljenimi informaciji pomagal pri odločitvi, katerega snubca naj izbere. Maj je izpolnil svojo obljubo in pridno poizvedoval, nato je napočil čas za prvo izločanje. Potem ko se je Boštjanu Melanšku že skoraj porušil svet, ker je mislil, da se bo moral posloviti, je Jacqueline obelodanila, da sta z Majem sklenila dogovor, da bo prvega izločila njega.