Maj se ni prijavil zaradi Jacqueline, gnala ga je gola radovednost

Idrijčan pravi, da je dolgo zbiral pogum, da bi novico zaupal svojim najbližjim. Maj: "Noni, mami in tistim, za katere sem vedel, da bodo oddajo gledali. Povedal sem jim šele, ko je bilo konec snemanja." In kakšen je bil njihov odziv, ko so ga videli v oddaji? Maj: "Smešno se jim je zdelo. Hihitali so se, tako kot se vi zdaj hihitate. Kaj pa bi rekli? Ker nisem take sorte moški, da bi se šel borit zanjo. Edino nona je bila potem malo presenečena, ker ji nisem povedal, kakšna razlika v letih je med nama." Podatek je takrat zamolčal: "Ker nisem hotel drame. Ampak je čisto v redu tako, kot se je zdaj razvilo."

Njegova reakcija, ko ga je Jacqueline presenetila z vabilom na zmenek, zato ne preseneča več. Maj prizna, da se je takrat prestrašil: "To je bila moja instinktivna reakcija, sem toliko mlajši od nje, prvega me je izbrala. Malo mi je bilo tudi neprijetno zaradi kamer." A je vseeno šel na zmenek, kjer je privolil v to, da bo od zdaj v oddajah vohunil za Jacqueline. Ostali snubci so namreč zelo zagreti zanjo, junakinja pa se želi prepričati o njihovih pravih namenih.