Maja se je odzvala na negativne komentarje: Samo jaz vem, kaj je resnica

Pri Dušanu Petriču in Pablu Alejandru Gelbu so ljubezenske zadeve sila zapletene. Junaka sta sprva mislila, da vse kandidatke želijo spoznati oba, nakar sta izvedela, da je resnica drugačna. Dekleta so pisala enemu izmed njiju, a ko so spoznale oba, so se stvari spremenile. Suzana Korošak je denimo pisala Dušanu, zdaj se bori za Pabla. Manuela Fittkau in Vesna Volk vztrajata pri svoji odločitvi, prva ostaja pri Dušanu, druga pri Pablu. Sonja Plešnar , Oksana Lukich in Maja Vozlič pa so se odločile, da bodo nadaljevale s spoznavanjem obeh.

Maja se je sicer prijavila za Dušana, a je takrat pojasnila: "Vendar sta me oba tako očarala, da bi imela kar oba." Ni si namreč želela, da bi sprejela napačno odločitev. Je tudi favoritka obeh junakov, a se je zdelo, da je malce prednosti izgubila zaradi svoje odsotnosti. Ko se je znova pridružila junakoma in kandidatkam, ji je Vesna predala informacije o dogajanju med Pablom in Suzano. A komentatorjem Ljubezni po domače na kavču se je zdelo, da je užaljena, oziroma da jo je zmotilo, ker je bila favoritka, zdaj pa to več ni. Patricija Harl je izjavila: "To je tekmovanje, ona bi se morala boriti."

Komentatorje je obenem zmotilo, da se tudi sama ni odločila, ali bi se borila za Pabla ali Dušana. Mija Rovtar: "Ona ima lahko oba, on pa ne bi smel s Suki spati." Alenka Brezovšek je izjavila, da žonglira z obema fantoma: "Igra se." Mojca Šumnik pa je komentirala: "Če ne bo eden, bo pa drugi. Verjetno ona tako razmišlja."

Maja pravi, da na njihove komentarje ne da nič in je ne ganejo. Maja: "Jaz sem jaz in samo jaz vem, kaj je resnica. Žalostno je edino to, da komentirajo take neumnosti, sami pa so bili del prejšnjih oddaj, eni celo večih in točno vedo, kako je. Alenka me očitno ne mara, saj ima od prve oddaje same negativne komentarje zame. Če se jaz ne morem 'odločiti', kdo mi je bolj všeč, bi moralo ljudem biti jasno, da v par dneh človeka ne spoznaš, in je dobro biti previden. Dejstvo je, da oba dobro izgledata, karakterja pa sta si različna. Ni me zmotilo nič, kar se je dogajalo 'v postelji' med Pablom in Suki, saj je to njegova odločitev. Vesno sem samo vprašala, kaj je novega. Vsekakor pa nisem ljubosumna. Niti nimam te pravice, niti razloga za to. Če bi komentatorji bolj poslušali in spremljali in vmes ne govorili drug čez drugega, bi vedeli, da nas je tu nekaj, ki se nismo opredelile samo za enega."