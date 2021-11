Majda o Milanovi napaki: Me smo vedele, da se ona ne bo vrnila k njemu

Gledalci so si Milana Podgornika in Majdo Juvančič z lahkoto predstavljali kot par, a je junaka podeželja srce vleklo drugam. Majda je že takrat napovedala, da bo storil napako in Milan res še vedno živi sam, sama pa je ubrala svojo pot.

Majda Juvančič ni bila presenečena, ko je Milan Podgornik v sobotni oddaji Ljubezen po domače – vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO – napovedal, da se vrača k stari ljubezni. Majda: “On teh vezi ni pretrgal. On je meni nekajkrat vmes namignil, da nekatere stare stvari niso počiščene, tako da sem domnevala, da se bo to zgodilo. Pa tudi seznanili so nas s tem, da se bo snemanje predčasno zaključilo, ker se namerava vrniti k svoji dragi.” Presenetilo je ni niti to, da junak podeželja še vedno živi sam in s skrivnostno damo ostajata samo prijatelja. Majda pravi, da so že takrat vsi bili mnenja, da je storil napako: “Seveda. Ta napaka ga je kar nekaj stala. Me smo vedele, da se ona ne bo vrnila k njemu, da ga je izigrala. To smo mu povedale, ampak on je bil toliko srčen in pošten, očitno jo je tudi imel rad, da ji je enostavno hotel dati priložnost.”

icon-expand Majda je bila Milanova favoritka, namenil ji je zlato karto. FOTO: POP TV

Čeprav je v oddaji povedala, da je bil Milan njena simpatija, v trenutkih ganljivega in čustvenega slovesa ni bila razočarana. Majda: “Simpatičen je bil, šarmanten in športnik tako kot jaz. A so bile nekatere karakterne lastnosti, ki ne bi šle z mano skupaj. Imela sva ogromno skupnih stvari, dolgoročno pa mislim, da se nama ne bi izšlo.”

icon-expand Bila bi lep par. FOTO: POP TV

Bolj je bila razočarana Cecilija Shatz, ki je povedala, da je v oddaji dobila potrditev, da moški lažejo, s čimer pa se Majda ne strinja: “On ni prav nič lagal, on je bil zelo pošten, do svoje bivše in nas. Zelo, zelo … Že vmes sem ga ocenila kot zelo karakternega, čustvenega človeka. Midva sva se zelo veliko pogovarjala, zelo se je odprl in mi zaupal veliko stvari.” Mnenje gledalcev, da bi bila ona prava zanj, Majda v smehu komentira: “Življenje se je obrnilo tako, kot se je, njemu in meni. Vsak gre svojo pot. Ostajava prijatelja, sva se kar nekajkrat slišala in pogovarjala.” Na vprašanje, ali je morda vzrok v tem, da je sama že oddana, pa odgovori: “Nisem ravno oddana, res je, da sem srečala enega srčnega moškega. Moškega, ki se je zaljubil vame. Ampak z moje strani ni enakovrednega vračanja, tako da ne vem, kako bomo to zadevo zaključili. Enostavno pustim času čas.”

icon-expand Majda pravi, da sta šla z Milanom vsak svojo pot. FOTO: POP TV

Zanjo pa je že zaključena izkušnja s snemanjem Ljubezni po domače. Majda: "Meni je bilo fantastično. Takrat sem bila brez partnerja, hotela sem Milana spoznati, ker mi je prvi hip deloval strašno v redu. Slika in tisti prvi zasanjan, zapeljiv pogled … Hotela sem videti tudi, kako izgleda zakulisje in poteka snemanje. Bilo me je blazno strah, ampak proti koncu to nekako premagaš. Če bi še enkrat šla, bi zagotovo bilo dosti bolje, ampak tega 'enkrat' več ne bo." (smeh)