Ljubezen po domače

Majda Vider: Po moje me je tista masaža pokopala

Velenje, 11. 09. 2025 10.49 | Posodobljeno pred eno minuto

Su.S.
Majdi Vider je bilo žal, da se je prva poslovila od Josipa Antolića, a ne zaradi njega. V Ljubezen po domače se je prijavila iz radovednosti in želje po novi izkušnji, ki pa se je na njeno žalost prehitro končala.

Majda Vider iz Ljubljane ni imela ljubezenske sreče v svojem življenju. Bila je enkrat poročena, a se je njen mož podvrgel alkoholu. Majda: "Če živiš z nekom 20, 30 let in je alkoholik, ti to ostane." Pravi, da je možu stala ob strani, pa tega ni znal ceniti, kar jo je zaznamovalo za vedno. Nad njim je bila tako zelo razočarana, da vse od ločitve ni imela resne zveze. Majda: "Ker sem mislila, da so vsi enaki."

Majda Vider
Majda Vider FOTO: POP TV

V Ljubezen po domače se je prijavila predvsem iz radovednosti in v želji po novi izkušnji. Zato je bila razočarana, ker je izpadla prva, želela si je doživeti še kaj lepega. A takšna je bila odločitev Josipa Antolića, ki je na svoje domovanje povabil Katico, Nado, Ireno in na presenečenje marsikoga tudi Joži.

Ljubljančanke ni presenetilo, da se ni odločil zanjo. Občutek je imela, da med njima ni bilo prave kemije. Odkrito je povedala, da ji junak ni bil všeč. Majda: "Ker je bil tako zadržan, ni veliko govoril. Izgleda, da mu tudi jaz nisem bila všeč. Rekel ni tega, tako sem čutila. Po moje mu nisem bila všeč, ker kadim." Majda se v smehu spominja tudi masaže, s katero so se Josipove dame borile za zlato karto in določene prednosti. Majda: "Po moje me je tista masaža pokopala, ker jaz sem nekaj po svoje, pa je rekel: "Ta samo tolče.""

Med Majdo in Josipom ni preskočila iskrica.
Med Majdo in Josipom ni preskočila iskrica. FOTO: POP TV

Majda tudi po koncu snemanja ni imela nobene zveze. Majda: "Bolj težko, da bi mi kdo spodnesel tla pod nogami. Ni nobenega takega, da bi bil po mojem okusu." Kar pripisuje temu, da je bolj izbirčna. Majda: "Imela sem dva zmenka, pa sem potem videla, da to ni to, kar bi jaz rada. Eden bi se samo mečkal, drugi pa tudi ni bil zame. Prijatelje imam, da bi imela kaj resnega, tega pa nimam."

Spremljajte Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

