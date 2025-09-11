Majda Vider: Po moje me je tista masaža pokopala

Majda Vider iz Ljubljane ni imela ljubezenske sreče v svojem življenju. Bila je enkrat poročena, a se je njen mož podvrgel alkoholu. Majda: " Če živiš z nekom 20, 30 let in je alkoholik, ti to ostane. " Pravi, da je možu stala ob strani, pa tega ni znal ceniti, kar jo je zaznamovalo za vedno. Nad njim je bila tako zelo razočarana, da vse od ločitve ni imela resne zveze. Majda: " Ker sem mislila, da so vsi enaki. "

V Ljubezen po domače se je prijavila predvsem iz radovednosti in v želji po novi izkušnji. Zato je bila razočarana, ker je izpadla prva, želela si je doživeti še kaj lepega. A takšna je bila odločitev Josipa Antolića, ki je na svoje domovanje povabil Katico, Nado, Ireno in na presenečenje marsikoga tudi Joži.

Ljubljančanke ni presenetilo, da se ni odločil zanjo. Občutek je imela, da med njima ni bilo prave kemije. Odkrito je povedala, da ji junak ni bil všeč. Majda: "Ker je bil tako zadržan, ni veliko govoril. Izgleda, da mu tudi jaz nisem bila všeč. Rekel ni tega, tako sem čutila. Po moje mu nisem bila všeč, ker kadim." Majda se v smehu spominja tudi masaže, s katero so se Josipove dame borile za zlato karto in določene prednosti. Majda: "Po moje me je tista masaža pokopala, ker jaz sem nekaj po svoje, pa je rekel: "Ta samo tolče.""