Manca in Isaac sta poskrbela za ljubezensko himno pomladi

Glasbenika Manca Špik in Isaac Palm sta znova združila moči in skupaj posnela novo pesem. Tukaj pa je tudi videospot, kjer sta glavna igralca kar mlada zaljubljenca Renato in Tamara iz Ljubezni po domače, ki sta se pred kamero poročila.

Manca in Isaac FOTO: NEO VISUALS

Prva skupna pesem prikupne Mance Špik in simpatičnega Isaaca Palme je navdušila mnoge. Tako je na spletni strani YouTubu že pred časom presegla magično mejo petih milijonov ogledov, zdaj pa sta glasbenika znova združila moči. "Po skladbi Oba, ki ste jo tako lepo sprejeli, sem v zadnjih dveh letih dobila največ vprašanj, ali bova z Isaacom še kdaj kaj skupaj posnela. Jaz pa sem se vedno le skrivnostno nasmihala in upala, da se bo to zgodilo. Ker ste tako želeli in ker si močno zaslužite, vam s ponosom povem, da se je vaša in tudi moja tiha želja uresničila! Pred nekaj dnevi sva ponovno združila moči in nastala je čudovita pesem Po tebi mi diši ljubezen! Isaac mi kot oseba zelo veliko pomeni, zato je ta nagrada zame še toliko lepša! Veselim se vseh nastopov in druženj, ki so pred nama! Hvaležna sem," je na Facebooku navdušeno zapisala simpatična Manca.

"Po tebi mi diši ljubezen bo postala 'himna' letošnje sezone najbolj zaljubljenega šova na POP TV ... Presrečna sva," pa je veselo dodal Isaac. Glasbenika sta se tako zaprla v studio in nastala je še ena prelepa ljubezenska balada – Po tebi mi diši ljubezen.

FOTO: Jan Jordan Frangeš

Pesem pa je zdaj dobila tudi video preobleko, pri kateri sta poleg Mance in Isaaca sodelovali tudi nekateri iskalci ljubezni, ki smo jih videli v prejšnji oddaji Ljubezen po domače, ali pa jih bomo videli v prihajajoči sezoni, ki zdaj zdaj prihaja na male zaslone. Osrednja lika v videospotu pa sta bila kar mlada zaljubljenca Renato in Tamara. "Malce je drugače, ampak vseeno je zanimivo, zdaj vsaj malo vidim, kako bo potem, ko bo šlo zares," nam je zaupala Tamara, ki je v videospotu zaigrala nevesto in tako malce povadila pred pravo poroko. Renato pa se je pošalil, da je tole snemanje preizkušnja, kjer bo lahko videl, ali se poroka sploh splača.

Tudi Manca in Isaac sta spremljala priljubljeno oddajo Ljubezen po domače. "Všeč so mi resničnosti šovi, kjer se išče prava ljubezen – upamo, da za celo življenje. Vsak stremi k temu, da najde nekoga, s katerim se bo postaral," je bila romantična Manca, oba pa sta priznala, da sta si najbolj zapomnila Vesno. In kaj jima je pomembno pri iskanju ljubezni? Oba sta v en glas dejala – iskrenost. Poglejte si simpatičen videospot za pesem, v katerem boste opazili kar nekaj znanih obrazov.

