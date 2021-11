Manja po grozljivi preteklosti srečna v varnem Alexovem objemu

Njena mama Cecilija Shatz, ki se je v Ljubezni po domače potegovala za srce Milana Podgornika, nam je zaupala, da je bil do nje nasilen že Manjin biološki oče. Tako kot njena mama tudi Manja odkrito govori o svoji preteklosti, kar sta doživeli, pa je naravnost grozljivo. Manja: “Zveze mojega očeta in moje mame se ne spomnim, kajti razšla sta se, ko sem bila še v plenicah. Se pa spominjam agresije očima, ki je mamo pretepal na dnevni bazi, vendar tudi to ni vplivalo name. Moje otroštvo je zaznamoval sosed, ko smo živeli v vasici ob Dubrovniku, ki me je kot otroka spolno zlorabil, zaradi imigrantskega statusa pa nisem dobila opore države. Prav tako nikoli nisem dobila opore moških iz moje družine, socialna pa me je vzela mami zaradi finančne stiske, ter me dala očetu, kjer po čudežu agresije ni izvajal moj oče, temveč moja mačeha. Ogromno agresije sem preživela, tudi življenjsko ogrožajočih situacij, zato me kričanje in grdi pogledi spravljajo v hudo stisko, ki sem jo morala prebroditi s pomočjo strokovnjakov na področju pedopsihiatrije, psihiatrije in psihologije. Nasilje nad otroki je v Sloveniji pogost pojav in ljudje ne razumejo, da vsak od nas nosi svoj križ. Težki dnevi so za mano, vendar me to ne ustavlja, da sem sama boljša oseba, nasmejana in pozitivna.”