Manja po silnem prepiru z Davidom spakirala in se odpeljala z Aleksom

David Krulčič in Manja sta se po prepiru odločila, da bosta ostala samo prijatelja. Junak podeželja se je posvetil ostalima kandidatkama, Manja pa raperju Aleksu. Metka Krajnc je po porazu v bitki želela izločiti Mateja, ki pa je prestopil v Mihaelin ljubezenski tabor.

Pri Davidu Krulčiču je vladalo naelektreno vzdušje. Manja je pojasnila, da so se prejšnji večer zabavali in uživali: “Nakar mi je David rekel, z malo bolj ostrim tonom, če se lahko preoblečem, ker pride njegov kolega, in da neprimerno izgledam.” David je priznal, da je v tistem trenutku povzdignil glas, da pa Manji ni ukazoval, pač pa jo je lepo prosil. Vanja in Sentya sta bili na njegovi strani, češ da je bila Manjina reakcija pretirana in da ji je David želel samo dobro. Sentya je bila tudi mnenja, da ga je Manja sama izzvala. A Manja je naštevala, kaj vse je doživela: “Je rekel, da sem smrklja, mula, samo 22 let, da mu jaz ne bom govorila, kaj je spoštovanje do žensk, kar je mene zelo, zelo prizadelo.” David je še pojasnil, da je kasneje slišal Manjo, kako se z nekom pogovarja, zato se je razjezil. David: “Ker bi lahko povedala meni v obraz, če bi mi imela kaj za povedati, ne pa da govori drugim za mojim hrbtom. Seveda mi je počil film.” Kandidatka je povedala, da je začela jokati, ker se je počutila ogroženo: “Ne zaslužim si tega. Nobena si ne.” David pa je le priznal, da ni reagiral odraslo in zrelo.

Metkini in Mihaelini kandidati so se ogrevali pred pomembno bitko. Izjema je bil Matej, ki je sprva treniral samo svoj jezik. Mihaela je ugotavljala, da njena ekipa ni ravno pripravljena na pravi moški boj, računala je predvsem na Mateja. A tudi Metka je ugotavljala, da bo morda morala klicati urgenco. Denis ima namreč že od majhnih nog težave z astmo, in ker se je želel dokazati, je na treningu malce pretiraval. General Matej se je nato le lotil vadbe, mišice je treniral z dvigovanjem kozarca z moštom. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden prej ogledate na VOYO.

Manja je prišla do Davida in ga z nasmeškom na obrazu vprašala po počutju. Povedal je, da mu je težko, ker sta se po nepotrebnem sprla. Opazila je, da ima junak podeželja solzne oči in to se ji je zdelo prav. David se je opravičil, češ da mu je žal: “Ker dobro veš, da jaz nisem takšen in da te spoštujem, te cenim ... Si zelo v redu oseba.” Manja: “Enako, ampak očitno sva včeraj ugotovila, da definitivno nisva drug za drugega.” Strinjala sta se, da bosta ostala prijatelja. David je imel zato eno skrb manj, saj se je izognil izločanju: “Ostaneta še dve, ki me očitno obožujeta ... Jima je lepo v moji družbi.” Manji se je še opravičil za svoje obnašanje, ona mu je oprostila, a je dodala, da ima zelo velik ego in je bilo njegovo opravičilo bolj površinsko.

Franci Kemperl je Danico pripeljal na Veliko planino. Zadovoljen je ugotavljal, da se veliko pogovarjata, da je med njima pozitivna energija in da ji je malce všeč. Obljubil ji je, da si bo v prihodnje vzel več časa in šel večkrat na Veliko planino, kjer bo užival s kakšno simpatično punco. Franci: “Mislim, da bi bila mogoče Danica ta punca, ki bi bila prava zame.” Danica je ocenila, da se še nista zbližala, da pa o veliko stvareh razmišljata zelo podobno in da bi lahko imela veliko skupnega.

Vanja je bila vesela, saj je imela v bitki za srce Davida Krulčiča eno konkurentko manj. Manja je obema dekletoma položila na srce, naj se ne pustita, če se bosta znašli v podobni situaciji. Zdelo se ji je, da se Davidu preveč podrejata in upoštevata njegove ukaze. Vanja je povedala, da se ji David ne zdi tak, Sentya pa tudi ni razumela, kaj je imela Manja sploh v mislih. Po Manjo je nato prišel raper Aleks in jo odpeljal.

V spopadu Metkinih in Mihaelinih kandidatov so slavili slednji, a bolj kot ne po zaslugi motiviranega Mateja. Metka je svoje kandidate ob porazu nagovorila: “Danes smo izgubili, tako da imam za vas par besed, ki pa niso za v javnost.” Na zagovoru so povedali, da so imeli nasprotniki srečo, Denis pa je dodal, da bi se lahko druga dva kandidata bolj potrudila, tako pa sta bila bolj za dekoracijo.

Tanja Postružnik Koren je hitela, da bi v Francijev dom vnesla čim več dobrot in topline, zato da bi se junak začel zavedati, kako lepo je imeti žensko roko pri hiši. Danica je bila navdušena, Franciju pa se je nasmeh raztegnil vse tja do ušes: “Tega si niti v sanjah nisem predstavljal.” Iskreno se je zahvalil in bil je izredno ganjen. Z Danico sta izvedela, da bosta ta večer prespala doma, naslednje jutro pa ju čaka izlet na morje. Franci: “Če bi ta trenutek večno trajal, bi bil zelo srečen in vesel.”

Medtem ko se je Manja izpovedovala Aleksu, je Sentya ugotavljala, da je trojico zaplet z njo bolj povezal. Vanja je dodala, da se ji je od srca odvalil kamen, in da bo po novem lahko večkrat prišla do besede. David je povedal, da Manja ni napačna, da pa je zelo mlada in se enostavno ni ujela z njimi. Vanja je bila ob tem zaskrbljena, saj je tudi sama zelo mlada, a se je tolažila, da je bolj zrela. David je nato predlagal, da bi obdržal kar obe kandidatki, a dekleti nista bili za to.

Matej je za nagrado, ker se je med bitko najbolj izkazal, dobil poljub. Uroš se je ob tem diplomatsko obrnil stran, Bojan si je romantični akt ogledal, Matej pa je od veselja zavriskal. Metka je nato postrojila svoje kandidate, da bi enega izločila. Petra je označila za zelo ustrežljivega, razmišljala je o Denisovi kulinariki, Mateju pa povedala, da je pravi hrust, ki bi lahko zaščitil žensko. Slednji je nato izjavil, da Mihaela bolj razume njegove slaboumne šale, zato se je želel pridružiti njeni ekipi. Metka ga je kregala, a je imela v mislih prav to: “S svojo odločitvijo me je kar rešil, da ne izpadem jaz vedno ona ta kruta.” Bojan je ocenil, da Matej št. 2 nima možnosti, Matej št. 1 pa je v Mateju št. 2 videl konkurenta, a je bil optimističen: “Bom že našel njegovo šibko točko.”

