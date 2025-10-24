Manja je ponosna na Cecilio: Mami je vedno bila močna, iskrena in pristna

Manjo Šernek smo nazadnje spremljali v hrvaški Kmetiji , v katero je vstopila z izkušnjami iz slovenske različice šova ter s svojo delavnostjo in borbenostjo. Zvesti gledalci Ljubezni po domače pa se je zagotovo spomnijo iz bitke za srce Davida Krulčiča v 5. sezoni. Sodelovanje ji je prineslo ljubezen, a ne z Davidom, pač pa s takrat še dobrim prijateljem Alexom Žoharjem - Cenerjem . V ljubečem in zabavnem Primorcu je našla svoj steber, njuna ljubezen je premagala vse ovire in skupaj sta ostala do danes.

Trenutno v Ljubezni po domače spremljamo Manjino mamo Cecilio Shatz, ki se bori za srce cvetličarja Mirka Kocjančiča. Čeravno se je zdelo, da se je junak že odločil za Natašo Masten, sta se s Cecilio z zmenka vrnila z roko v roki, zatorej možnosti še ima. Manja pravi, da je iskreno ponosna nanjo: "Mami je vedno bila močna, iskrena in pristna in točno taka je tudi v šovu. Neke goreče borbe sicer ne opažam, ker to ni v njenem karakterju. Živi po načelu: privlači in ne lovi."

Mirko je Manjino mamo po zadnjem zmenku tudi zelo pohvalil. Povedal je, da je duhovita, sproščena, zabavna in da bi se z njo lahko pogovarjal dan in noč. Manja se z njim absolutno strinja: "Mami ima res poseben humor in zna razvedriti vsak prostor, kamor pride. Prav tako je res dobra sogovornica in mislim, da je Mirko začel spoznavati prav to plat nje."

Na vprašanje, ali bi bil junak pravi partner za Cecilio in ali bi si ga predstavljala v vlogi očima, pa odgovori: "To je pa vprašanje! (smeh) Čeprav si za mojo mami predstavljam malo bolj 'dominantnega' moškega, ki bi pariral njenemu karakterju, če bi jo Mirko znal nasmejati in spoštovati tako, kot si zasluži, potem zakaj pa ne. Najpomembneje mi je, da je srečna, in če bo to z Mirkom, potem super!"