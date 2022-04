Manuela brez dlake na jeziku: Katera pa danes ne išče sponzorja?

Manuela Fittkau je bila malce šokirana, ker se je morala tako hitro posloviti od Jureta Strune. Novega princa na konju še ni našla, zanimajo pa jo samo resne zveze z normalnimi moškimi, ki nekaj imajo.

Ko se je Manuela Fittkau poslavljala od Jureta Strune, je bilo videti, da ji ni vseeno. Njun zadnji pogovor je bil kot prepir med starima zakoncema, kandidatka je junaka podeželja zasula s podvprašanji, ki so iz njega izvabili iskrene odgovore. Jure je stal za svojo odločitvijo, Manuela pa je odšla presenečena: “Zdi se mi, da se je to zgodilo zelo hitro. Pričakovala sem, da ne bom tako hitro izpadla, potem pa je kar naenkrat prišlo do tega. Malo sem bila šokirana.”

icon-expand Prvi zmenek z Juretom.

Med zadnjim objemom mu je pritisnila poljub, a je Jure ostal hladen, kar Manuele ni presenetilo. Manuela: “Midva se nisva zelo privlačila, to je bilo tako ali tako jasno. On je ves čas komentiral, da preklinjam, kot da ne bi imel drugega izgovora. Logično je, da ne preklinjam non-stop. Če sem se udarila v nogo ali kaj podobnega, sem seveda zaklela kot vsak normalen človek. On pa tudi tega očitno ne počne. Njega nisem nikoli slišala preklinjati.” Še vedno pa je prepričana, da bi se zanj lahko spremenila.

icon-expand Slovo FOTO: POP TV

Vsekakor pa je ne bi spreminjal Mitja Rus, komentator iz oddaje Ljubezen po domače na kavču, ki ni skrival navdušenja nad njo. Manuela: “Lepo. Jaz povem tako, kot je, ne vem pa, kako je on kaj resen. Za seks grem lahko tule po cesti, pa jih bom v petih minutah 30 našla. Jaz tega ne iščem, on pa po moje načrtuje bolj v tej smeri.“ In še razkrije: “Saj do zdaj nisem dobila nekega negativnega komentarja. Tudi punce mi pišejo na družbenih omrežjih, pa so vsi komentarji tako pozitivni, nihče ni rekel nič slabega.”

icon-expand Manuelo zanimajo resni moški. FOTO: POP TV