Manuela po slovesu od Jureta: Sploh se ne zaveda, kaj ga čaka

Jure Struna se je želel na lep način posloviti od Manuele, a ga je ob njenih vprašanjih premagala iskrenost. Skregala sta se tudi Jure Novak in Lea kar pred očetom kandidatke. Mija Rovtar se je lepo poslovila od Milana in Davida, na romantični izlet pa odhaja z Lovrom.

Manuela je ostala brez čevljev in Jureta Saro je zanimalo, kako sta se imela Jure Struna in Patricija na zmenku. Slednja je povedala, da je uživala, ni pa ji omenila poljuba. Pogovarjali sta se tudi o tem, da bosta prav onidve v finalu, saj med junakom podeželja in Manuelo ni kemije. Sara je izrazila željo, da bi ostali prijateljici tudi po koncu šova, ne glede na razplet. Kasneje sta se še malo pohvalili, češ da sta za razliko od starejših kandidatk zreli, inteligentni in oddajata pozitivno energijo.

icon-expand Sara in Patricija sta postali prijateljici. FOTO: POP TV

Patricija je nato izrazila željo, da bi jezdila, česar še ni počela, saj se ji je zdelo, da živali ob tem trpijo. Junak podeželja ji je pomagal na konja, nato pa ji je prijazno razložil, kako naj se drži. Kasneje je vsa svoja dekleta peljal na novo adrenalinsko preizkušnjo, da bi preizkusil njihov pogum. Sara in Patricija sta uživali veliko bolj kot Manuela, ki jo je zeblo in je izgubila čevlje. A je bil Jure navdušen nad vsemi kandidatkami in je bil ponosen nanje.

icon-expand Manuela je izgubila čevlje. FOTO: POP TV

Jure je Manuelo po blatni preizkušnji pohvalil, ker se je borila do konca. Nato ji je povedal, da ga je najbolj nasmejala, da se je imel zelo lepo, da pa je prišel čas za slovo. Kandidatka je bila presenečena, pa čeprav ji je že na zmenku namignil, da bo izbral eno izmed mlajših kandidatk. Junak podeželja ji je še povedal, da ga je zmotilo njeno izražanje, ki je neprimerno za otroke, Manuela pa se je spraševala, zakaj jo potem tako hvali. Če bi ji omenil, kaj ga moti, bi morda celo spremenila svoje obnašanje. Zanimalo pa jo je, katera kandidatka mu je najbolj všeč in zakaj bi izbral veganko in dekle z dolgimi nohti, torej Patricijo. Manuela: “Sploh se ne zaveda, kaj ga čaka. Na koncu bo dobil najmanj enega, dva ali več otrok. Na koncu mu bo pobrala, uhuhu, denarja, posestvo, itd.” Napovedala je, da mu bo čez nekaj let žal, da je ni izbral. Potem ko sta si nalila čistega vina, je povedala, da jo je vse skupaj malo prizadelo in da Jure ni bil odkrit.

icon-expand Manuela je bila malce razočarana. FOTO: POP TV

Lea Jureta predstavi svojemu očetu, med pogovorom se skregata Lea je Jureta Novaka pripeljala na domačo Gorenjsko in ga kar takoj predstavila svojemu očetu Branetu, ki se mu je junak podeželja zdel zelo prijeten in komunikativen fant. Brane: “Verjetno bi si ga vsaka ženska želela za svojega najdražjega.” Lea je opazila, da je Juretu nerodno, očetu pa tudi. Nato se je pogovor začel vrteti okoli pijače in ko je Jure omenil, da pri njem ni pijančevanja in žuranja, se je Lea razjezila. Oče je ob tem povedal, da je Lea bojevita, da pove, kar misli in ne igra.

icon-expand Lein oče Brane FOTO: POP TV

V nadaljevanju pogovora je Jure povedal, da pričakuje, da se bosta z Leo ujela, da se ne bosta kregala, da si bosta zvesta, da bo spoštovala njegovo ljubezen do živali in kmetije ter mu pomagala. Oče je nato razkril, da Lea zaenkrat še ni za resno zvezo, da si želi potovati, resda v družbi fanta. Lea je Jureta pohvalila kot ljubečega in delovnega fanta, a po njenem mnenju ni dovolj odločen. Nato je junak podeželja omenil svoje nekdanje dekle, ki je ostalo njegova najboljša prijateljica, kar Lei ni bilo všeč. Spraševala se je, zakaj je njegova bivša, če je že tako super.

icon-expand Jure je na koncu objel potencialnega tasta. FOTO: POP TV

Mija se poslovi od Milana in Davida, na potovanje povabi Lovra Mija Rovtar je za odhod na romantično potovanje oblekla belo obleko. Milan se je ustrašil, da ji ni morda preveč obljubil v veselem stanju prejšnji večer, saj še ni pripravljen na resno zvezo. A mu je Mija odkrito povedala, da bo na romantično potovanje šla z Lovrom. Kandidat ji je zaželel uspešno zvezo, menil je, da sta ustvarjena drug za drugega. Milan: “Enkrat, ko bom velik, si želim biti tak kot gospod Lovro.” Zdi se mu namreč umirjen, šarmanten in poln modrosti. Z Mijo sta se dogovorila, da bosta ostala prijatelja, nato pa se je odpeljal s kolesom, ki mu ga je podarila.

icon-expand Slovo od Milana FOTO: POP TV

Nato je bil na vrsti David, ki je premišljeval o njunem zadnjem zmenku. Takrat je namreč začutil, da je Mija že sprejela odločitev. Ko je povedal, da ima že veliko prakse s slabim, kar je zgodba njegovega življenja, mu je povedala, da je čudovita oseba, ki si zasluži lepe zgodbe. Presenečena je bila, ker je pravi kavalir in zelo sposoben: “Če ne bi bilo Lovra, jaz bi se kar zanj odločila. On je meni čudovit.” Zato ji ni bilo vseeno, ko mu je morala povedati zase in Lovra. Davidu je bilo všeč, da je to storila z občutkom na zelo lep način. Povedal je še, da ji bo na voljo, če bo kasneje ugotovila, da Lovro ni primeren zanjo.

icon-expand Slovo od Davida FOTO: POP TV

Lovro je izvedel, da se je Mija pogovorila z obema kandidatoma, saj ju ni želela izločiti kot v vojski. Izbranca je vprašala, če se že veseli romantičnega potovanja, na katerega sta nameravala še isti dan. Lovro: “To sem jaz hotel tebe vprašati.” Priznal je, da je srečen, vesel in ni se spomnil, kdaj je bil nazadnje na romantičnem potovanju. Ona pa mu je zaupala, da je takoj začutila njegovo energijo, kar je sam vedel. Lovro: “Jaz sem zelo zadovoljen. Všeč si mi, rad te imam.” Mija pa ga je znova spomnila, da sama potrebuje še nekaj časa za takšne izpovedi in da se bo moral še malo potruditi. A je kasneje povedala, da je Lovro vse, kar si želi. Izbranec je še povedal, da ni pričakoval, da bo kaj takega doživel v tako kratkem času.

icon-expand Mija je izbrala Lovra. FOTO: POP TV