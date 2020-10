Marjan o Josipovem izbruhu jeze: Žalil je celo skupino

Jože Drabik je v nedeljski oddaji Ljubezen po domače med uro joge, ki jo je organiziral Marjan Jakša , doživel nekontroliran izbruh jeze. Marsikoga je njegova reakcija presenetila, kajti Jože je do tistega trenutka dajal vtis uglajenega starejšega gospoda. Toda iz njegovih ust je priletelo kar nekaj krepkih pripomb na Marjanov račun, češ da je poseben, da mu gre njegova posebnost pošteno na živce, da noče poslušati ‘takšnih debilnosti’, za piko na i pa je dodal še: “ Poden od podna in tak poden niti pljunka ne zasluži. ”

A Marjan je tisto jutro prav dobro vedel, kaj počne. Marjan: “Sem upokojenec po policijskim zakonu, kjer sem se izuril v borilnih veščinah, karateju, judu in ju-jitsuju. Izurjen sem za obvladovanje večje in močnejše osebe.” Toda danes ga zanima predvsem ezoterična znanost. Je diplomirani učitelj joge in ima vsa verodostojna potrdila in spričevala za javno delo. Pridobil je tudi certifikat za vodenje transmisijske meditacije, ki je oblika skupinske meditacije.