Marjan po slovesu od Metke Šeškar znova našel svojo srečo

In kakšno mnenje je sam ustvaril o namenih Jožeta in Branka? Marjan: "Z Brankom sva se družila in postala prijatelja. Z Jožetom nama ves čas skupnega sobivanja ni uspelo spregovoriti. Žal ima Jože s svojo nedostopnostjo svoje mnenje." Sam je, odkar je znan obraz Ljubezni po domače, deležen pozitivnih odzivov. Marjan: "Čudovito je to doživljati kot učitelj joge, zaradi česar me pozna veliko ljudi. Na mojo vadbo je vsak večer hodilo od 20 do 25 ljudi. Moji sokrajani so me z veseljem spremljali."

Na vprašanje, ali se je po slovesu od Metke še bolj poglobil v duhovnost, da bi pozabili nanjo, Marjan odgovori: "Duhovnost in delo s čustveno inteligenco me spremljata kot govorica srca. Joga, meditacija sta me pritegnili zaradi izventelesne izkušnje, pa mi ni bilo potrebno, ko sem svoje telo videl kot robota. Zavestno sem bil v beli svetlobi." Delal je tudi z delikventi kot penolog, bil je pomorščak, pri vrhunskem krojaču pa se je izučil skrivnosti te obrti. Marjan: "Šivam z veseljem. Hčerki sem sešil unikatno maturantsko obleko z vlečko. Brezplačno sem šival za reveže in to delo me je plemenitilo."