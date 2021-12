Marjana: Če bi bil edini na tem svetu, bi bila še vedno samska

Marjana Čad se je od Milana Podgornika poslovila, ker je junaka podeželja srce vleklo drugam. Ampak tam, pri skrivnostni dami, ni našel sreče in je še vedno samski. Marjane razplet ni presenetil, kajti ljubezensko pismo, ki ga je prejel, je ni prepričalo in v njem ni začutila pristne ljubezenske izpovedi. Marjana: “Ne verjamem, da je bil pri svojih letih še tako prepričan, da je to res. Kvečjemu je bil tako naiven. Morda pa je bila tista ženska fovšljiva in si ni želela, da bi našel boljšo polovico in srečo.” In če je bil prav to namen skrivnostne dame, potem je bil izpolnjen.