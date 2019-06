Marka iz Darjinega objema zvabila lepa Nataša

Marko Posavec je minuli konec tedna na kmetiji Darje Tomažin praznoval srečanje z abrahamom. Na nepozabni zabavi je bila tudi njegova simpatija, ki pa je Darji ni predstavil.

Četudi se Marko Posavec in Darja Tomažin v Ljubezni po domače nista romantično povezala, se njune poti še vedno križajo. Minuli konec tedna je prav na njeni kmetiji praznoval 50. rojstni dan. Med povabljenci je bilo tudi nekaj znanih obrazov: "Bilo je veliko akterjev iz Ljubezni po domače, bila sta seveda oba Hafnerja, ki sta prišla med prvimi, potem Nejc, pa naš Brane. A veš? A veš? (smeh) Pa potem moji prijatelji, s katerimi se poznamo že zelo dolgo, tako da je bila kar polna zasedba." Jedače in pijače kljub temu ni zmanjkalo: "Imeli smo dva odojka, kozlička, deset domačih piščancev, imeli smo kakovosten katering, potem pa sokovi." Takšni in drugačni, medtem ko je za dober žur skrbelo pet šolanih glasbenikov.

Prišla sta tudi Nejc in Branko FOTO: osebni arhiv

Na vprašanje, ali so vsi gostje preživeli, odgovori: "Smo preživeli, nekako. Mrtvih ni, ranjeni pa so. Lepo je bilo, dobro smo izpeljali vse. Vsi so bili zadovoljni. Trajalo je dva dni, v nedeljo smo počasi začeli ugašati, tam proti poldnevu je bilo že preveč." Da je bilo praznovanje nepozabno, gre zasluga tudi edinstvenemu ambientu. Marko: "Spalne kapacitete so bile na seniku, pa na dveh kozolcih na sveži mrvi in to je nekaj posebnega, sploh za te moje Ljubljančane, ljubljanske srajce, ki so navajeni na vodnih, pa ne vem na kakšnih posteljah spati."

Marko in njegova Nataša FOTO: osebni arhiv