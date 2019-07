Darja se otepa snubcev, Brankova bližina jo pomirja

V njeno življenje pa se poskušajo prikrasti tudi drugi moški. Ukrasti želijo njeno srce, a so pri tem dokaj neuspešni. Darja: "Ljubezni ne moreš prisiliti, ljubezen pride sama. Ko sem bila na zadnji večerji, in so izvedeli, da sem samska, pa mi pišejo:"Moji starši so rekli, da si v redu, da bi bil jaz za tebe." Ampak jaz po telefonu ne morem romantike dobiti, jaz sem stara, moram prej 20-krat z nekom na pijačo iti. Naj pridejo k hiši, naj se malo pokažejo, pa morajo imeti malo stila, pa malo romantike, ampak ne, da mi nosijo svečke in rožice. Jaz ne potrebujem usmiljenja, da me sprašuje, kako sem, pa mi govori, kako sem uboga.Moški mora stati z obema nogama na tleh in vedeti, kaj hoče v življenju, ki uživa v naravi, ampak ne, da mi mora kositi, pa vrt urejati. Želim pa, da vidi smisel v turizmu, da vidi perspektivo v tem. Mevže ne potrebujem, takega sem že imela pri hiši." Išče torej pogumnega in vztrajnega moškega, ki je obenem spontan.

Ker je Marka srce zvabilo v objem druge, je Darja na zadnjo večerjo povabila Branka Cveka , ob čemer se je v nekaterih gledalcih prebudilo upanje, da se bo med njima razvilo kaj več. Darja je potrdila, da je Branko super moški za prijateljstvo, za pogovor ali izlet na morje: "Branko me umirja, ko je on v moji bližini, sem mirna, ker on ne pozna stresa, na življenje gleda normalno, pa fino je, ker ga nič ne razumem, ko govori, in lahko samo kimam (smeh)."

Meni, da njen sanjski moški obstaja, obstaja pa tudi ena težava. Darja: "Vsak me je v oddaji spoznal, tako kot me je spoznal, in si mislijo, da jih bom komandirala, da iščem hlapce. Če imaš takih pet pri hiši, kot sem jih imela jaz, ne moreš biti drugačen, kot da si čisto živčen, ampak v resnici sem čisto drugačna." Dodaja, da njena kmetija ni velika, da na njej ni veliko dela, da pa se od nje da prav lepo živeti. Darja: "Tu ni neke matrarije, nekega hlapčevstva. Jaz nimam 50 hektarjev zemlje, imam samo eno parcelo, s katero se da zelo lepo služiti in zaslužiti. Osnovne stvari moraš znati in lahko uživava jaz in moj partner."

Premišljuje tudi o tem, da bi pisala kateremu izmed podeželskih junakov nove sezone Ljubezni po domače. Še najboljši vtis je nanjo naredil delovni in samozavestni Janez Križnar iz Tržiča, a tu so seveda logistične težave, zato o pismu še razmišlja. Svojo energijo usmerja v svojo kmetijo, kjer je zaradi njenega pojavljanja na televiziji še bolj pestro. Minuli teden je tako imela na obisku 40 tabornikov. Darja: "To so imeli toliko vprašanj." Še posebej so se veselili srečanja z Brankom, ki je bil gost na njeni sobotni prireditvi. Njeno konjeniško kmetijo pa z veseljem pridejo obiskat tudi drugi akterji Ljubezni po domače, denimo Patricija Lovenjak, ki je po razhodu z Gašperjem, kot nam je zaupala Darja, spet srečna.