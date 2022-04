Matej in Sentya še vedno zaljubljena, Mitja pa malo ljubosumen

Matej Rokavec je tokrat, kot je obljubil, na kavč sedel skupaj s Sentyo Tio Awbell . Ko je Sentya izrazila željo, da bi njuna hčerka zrastla v “ sproščeno luštno in zabavno ” dekle, je Matej dejal: “ Takšno, kot si ti. ” S seboj sta pripeljala svojo hčerko Auroro Riano , ki je za kratek čas postala najmlajša komentatorka na kavču. Mitja Rus in Sonja Plešnar sta občudovala kemijo med njima, Mitja jima je kar malo zavidal. Kasneje pa ga je zanimalo, kako bogat je Jure Struna : “ Ker ga bom oženil. Na koncu ga bom jaz obral, Manuela. ”

Janeza Rebernika je Doroteja Knehtl spominjala na profesorico in zanimalo ga je, kaj ga bo ta dan naučila. Nato je povedal, da je kot raketa: “ Ti potrebuješ samo še mojo vžigalno vrvico, pa že poletiš. ” Povedal je tudi, da se sam ne bi mogel odločiti med Saro in Patricijo , in bil je navdušen, ker je Jure Struna vsa svoja dekleta peljal na blatno preizkušnjo. Janez: “ Mokre majčke, spet smo imeli kaj videti. Samo tako naprej. ”

Julijani Štilec se še vedno dozdeva, da Nataši Masten ni vseeno za Jureta Struno. Julijana: “Da jo vse malo žgečka, da ji srce malo po svoje deluje.” Nataši pa je bilo všeč, ker jo je Jure večkrat omenil, pa čeprav z jezo. To je bil po njenem mnenju znak, da ne more pozabiti nanjo in da jo pogreša. Nataša: “To pomeni, da mu ni okej, da sem jaz šla stran, ampak ta odločitev je bila povezana z vsem, kar se je dogajalo v oddaji, tako da jaz sem pravilno naredila, mogoče je pa on naredil kakšno napako in se tega zaveda.”