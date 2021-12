Matej in Sentya sta postala starša: Naša sreča je tako velika, da se tega ne da opisati

Matej Rakovec in Sentya Tia Awbell, ki sta v zadnji oddaji sezone presenetila z novico, da sta par, sta naredila še korak dlje. Oktobra sta se razveselila rojstva hčerkice Aurore Riane, ki njuni družinici popestri in lepša dneve.

V zadnji oddaji letošnje sezone Ljubezni po domače sta poskrbela za največje presenečenje in to je, da sta postala par. Vajino prvo srečanje pa je bilo verjetno, ko ste se na Vranskem zbrali vsi kandidati in seveda kasneje, na skupnem pikniku. Ali sta takrat spregovorila kakšno besedo in če da, kakšen vtis sta naredila drug na drugega? Sentya: Da, najino prvo srečanje je bilo na Vranskem. Matej je takoj naredil vtis s svojo zgovornostjo, sproščenostjo, nasmehom in pozitivno energijo. Matej: Tako je, najino prvo srečanje se je zgodilo na Vranskem. Ker kot družaben človek na novi lokaciji takoj začnem iskati ljudi, s katerimi se lahko pogovarjam in preganjam dolgčas, je bila ena izmed njih seveda tudi Sentya, ki je bila že na prvi pogled zelo luštna, urejena, simpatična in zgovorna.

icon-expand Matej in Sentya sta se prvič srečala na snemanju šova Ljubezen po domače. FOTO: osebni arhiv

Vajine poti so se nato razšle, ena je vodila na Koroško, druga na Obalo. Sentya, zate vemo, kdaj si se poslovila od Davida Krulčiča. Kako pa je bilo, Matej, s teboj in Mihaelo. Junakinja podeželja je povedala, da je bila težava v tem, da ni mogla pričakovati, da doma vse pustiš in se preseliš k njej. Sama je namreč preveč navezana na kmetijo. Matej: Tako je, sprva je bilo res mišljeno, da bi lahko takšno razdaljo premagala. Ampak po delovnem in napornem dnevu res nisva mogla pričakovati, da bi se kdo od naju ves utrujen usedel v avto in se peljal še dve uri. Sama je na kmetijo res zelo navezana in ima jasno zastavljene cilje. Jaz pa imam tudi doma največjo in najbolje opremljeno mizarsko delavnico v Zasavju. Poleg tega so tudi moji cilji jasni, da bom 70-letno tradicijo mizarstva peljal naprej. In sta ponovno oba bila samska. Kako sta se potem našla in kaj vama je najbolj ostalo v spominu glede začetkov navezovanja stikov in prvih druženj? Sentya in Matej: Po koncu snemanja sva si začela dopisovati in šla kdaj tudi na kakšno kavo drug k drugemu. Najbolj se spominjava tega, kako sva ob kavi obujala spomine s snemanj in se ob tem zelo zabavala in nasmejala.

icon-expand Matej pravi, da s Sentyo drug drugega dopolnjujeta. FOTO: osebni arhiv

Zanimivo je tudi, da sta na koncu pristala s povsem drugačnima partnerjema. Matej, ti si šel od 'darkerke' Mihaele k nežni, razumevajoči, vedno nasmejani ženski duši. Sentya, ti pa si preklopila na potetoviranega moškega z uhani, ki pa je seveda deloven, spoštljiv in prijazen. In da ne bo pomote, tudi za Mihaelo menimo, da je super punca. Kaj pa je vama najbolj všeč drug na drugem? Matej: Pri Sentyi mi je všeč, da imava veliko skupnih pogledov in mišljenj, ter da drug drugega dopolnjujeva. Lahko še dodam, da tudi Mihaelin izgled ni to, kar je po srcu in mišljenju. Sentya: Se pridružujem Mateju. Sicer pa pri njem najbolj spoštujem prav to, da je pošten, dober po srcu, neizmerno priden in pozoren. Njegovi tetovaže in uhani so mi zelo všeč, saj sem takšnega tudi spoznala in na njem ne bi spremenila ničesar. Matej, mimogrede, tetovaža bikca bo ostala nedotaknjena? Matej: Absolutno ostane tetovaža bika taka kot je, ker je to spomin na celoten šov, od prijave do zaključka, in na tako lepo izkušnjo.

icon-expand Novica o nosečnosti ju je navdala z veseljem, da sta ustvarila novo življenje. FOTO: osebni arhiv

Matej, ti si že oče in dobili smo občutek, da tudi zelo skrben. Sentyo si seveda moral predstaviti svojima otrokoma. Kakšno je bilo prvo srečanje in spoznavanje? Matej: Moja otroka sta bila že vajena novih poznanstev pri bivši partnerici. In sta bila prav vesela, da sta lahko spoznala še novo prijateljico. Njun odziv je bil zelo pozitiven in smo se kar hitro ujeli. Sentya: Na začetku sem bila malo skeptična in negotova, kako se bosta odzvala. A sem že po prvem srečanju spoznala, da sta prav prijetna in tudi malo navihana kot njun ati. Zvestim gledalcem Ljubezni po domače pa moramo zaupati še eno veselo novico. Namreč to, da se je vajina družinica še povečala … Sentya in Matej: Tako je, v oktobru sva se razveselila hčerke Aurore Riane, ki nama sedaj popestri in lepša naše dni. Naša sreča je tako velika, da se tega ne da opisati. Kako pa sta sprejela novico o nosečnosti? Matej in Sentya: Oba sva bila presenečena in hkrati vesela, da sva ustvarila novo življenje.

icon-expand Oktobra sta se neizmerno razveselila hčerkice Aurore Riane. FOTO: osebni arhiv