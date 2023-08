Matej išče sorodno dušo: Nudil bi ji vse, kar bi si želela

Matej Nikolavčič iz Goriških Brd se je v Ljubezen po domače prijavil, ker je spremljal pretekle sezone romantičnega šova. Matej: "In sem se odločil, da se prijavim in preverim, kako je v oddaji, in spoznam še dosti punc." Želi si spoznati pridna dekleta, dobrega srca, medtem ko zase pravi, da je preprost, družaben in romantičen.

Matej je že v svoji predstavitvi napovedal, da bi se z izbranko poročil in živel srečno do konca svojega življenja. Del pravljice, ki jo želi spisati skupaj, bi bile romantične večerje, sprehodi ob obali in še veliko več. Matej: "Nudil bi ji vse, kar bi si želela, in peljal bi jo na romantično potovanje."

Ker je strasten motorist, pa si sam želi skupnih izletov. Pravi, da je na cesti doživel že marsikaj, da pa je vedno previden. Matej: "Moraš biti ti bolj pozoren na cesto kot avtomobil na tebe." In ko si bo izbranka zaželela zavrteti na plesišču, ji bo izpolnil tudi to željo. Matej se namreč navdušuje nad standardnimi in latinskoameriškimi plesi.

37-letnik na pisma deklet čaka v Goriških brdih. Na vprašanje, kako bi jim lahko najbolje opisal življenje v tem delu Slovenije, odgovori: "V Goriških brdih je lepo, ker je tu prelepa pokrajina. Lahko se pelješ s kolesom, tečeš, imamo razvit turizem in slovimo po vinu in sadju."