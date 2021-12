Matej se trenutno bolj kot z dekleti ukvarja sam s seboj: Ljubezen bo že prišla

Mihaela Krajnc se je od Mateja Kržiča poslovila, potem ko ga je postavila pred zadnji in odločilni izziv. Povedati bi moral vic, s katerim bi jo nasmejal, a je ‘zmrznil'. Na vprašanje, ali je v resnici predal boj, ker je čutil, da ni tisti Matej, za katerega bije srce junakinje podeželja, odgovori: “ Jaz imam smisel za humor, ki pa je, če se tako izrazim, malo čuden in ga nekateri ljudje ne razumejo. Je pa tako, da ko me bolje spoznajo, tudi bolje razumejo ta moj smisel za humor, ki je mogoče včasih tudi malo sarkastičen. Hkrati pa so moj smisel za humor in tudi moje izjave zelo spontani. Če se pravilno izrazim, šalo vedno izvlečem iz trenutne situacije. Zato težko koga nasmejem, če mi reče iz ‘lufta’, naj ga nasmejem. In v tem je bila poanta, da sem zablokiral pri Mihaeli, ker se res nisem mogel spomniti ničesar. Sem se pa par minut pozneje spomnil, da bi ji lahko rekel, da je ne morem z besedami nasmejati, lahko pa nekaj naredim, samo bo verjetno trajalo malo dlje kot 10 sekund, in sicer da se slečem do golega, da jo nasmejim. Ampak je bilo že prepozno. ”

Gledalcem Ljubezni po domače – vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO – pa je ostal v spominu tudi s svojim nedelom na Mihaelini kmetiji. Pa je bila težava v tem, da ni ravno vešč na področju kmečkih opravil, ali je tako tudi v realnem življenju? “Nisem toliko len, kakor sem se prikazal. Res je, da sem mogoče malo počasen, ampak vedno naredim to, kar obljubim oziroma česar se lotim. V tisto, kar me zanima, bom vložil veliko časa in truda, v tisto, kar me ne zanima, pa ne. Je pa odvisno od osebe, koliko potenciala bo izvlekla iz mene in od odnosa, seveda. Nikoli se ne rinem v ospredje, in če imam konkurenco v ljubezni, ne bom nikoli pokazal vseh svojih potencialov. Če se izrazim po svoje, sem človek dejanj in ne besed. Več kot ti nekdo obljublja, manj naredi za tebe. Kot pravi stari slovenski pregovor: Zarečenega kruha se največ poje. Čeprav vozim kamion večinoma že vso svojo kariero, ne pomeni, da ne znam delati tudi česa drugega. V mlajših letih sem opravljal kmečka opravila. Moja pokojna babica je nedaleč od nas imela kmetijo in v najemu nekaj njiv. V poletnem času sem opravljal veliko takšnih del, torej košnjo trave in spravilo sena, sajenje in obiranje koruze ter tudi ličkanje le-te, obiranje in okopavanje krompirja, zelja ter ostale zelenjave in ribanje ter kisanje zelja, v zimskem času pa sem pomagal pri kolinah. Če bi me Mihaela izbrala, bi ji pomagal pri opravilih na kmetiji in jo podpiral pri sanjah in ciljih glede razvoja ter vzdrževanja kmetije, ampak se je Matej Rokavec mogoče malo bolj trudil, jaz pač nisem hotel pokazati vseh potencialov. Ampak vem, da ljudje, ki me poznajo, vedo, kakšen sem, za mnenje drugih, ki me ne poznajo, mi pa ni mar.”