Med Damjanom in Barbaro se je začelo iskriti: Prijetno je z njim

Barbara je priznala, da ji je v družbi Damjana Šalamuna prijetno in da se med njima nekaj dogaja. Metko Šeškar je ukradel Jože in jo s svojim presenečenjem popeljal skoraj do nebes. Snubke Janeza Marna pa so postale nemirne, ko jih je s svojim prihodom presenetila Mojca.

'Neka energija je med mano in Damjanom' Med razvajanjem v toplicah je Monika razkrila, da je Barbara ponoči izginila iz sobe. Snubke je spomnila, da še ni imela zmenka z njim, in pomenljivo dodala: “Kaj pa, če ga je že imela na skrivaj, pa me ne vemo?” Janja: “Mogoče je pa res že bilo kaj.” Barbara v smehu: “Mogoče.” Nato je Monika prešla k bistvu: “Po moje je Barbara prespala pri njemu.” Slednja ni hotela razkriti, kaj se je zgodilo, priznala pa je: “Neka energija je med mano in Damjanom, definitivo. Zdi se mi, da gre v neko pravo smer. Se nekaj dogaja. Ne znam tega opisati. Prijetno je z njim.”

icon-expand Rojstvo lepe ljubezni FOTO: POP TV

Jože gre v akcijo, Metki se tresejo kolena Josip se je po nekontroliranem izbruhu jeze umiril. Dobil je idejo, da bi pripravil posebno presenečenje za Metko. K temu ga je spodbudila njena prijateljica na havajski zabavi. Izvedel je skrivnost o junakinji podeželja, in sicer, da bi se rada poročila v beli obleki. Jože je hitro šel v akcijo, Metki je najprej razložil, da je čustven in ob nekaterih stvareh hitro dobi mehka kolena, nato pa jo je povabil na izlet v neznano. Branko, ki je prisostvoval pogovoru, se je pritoževal, da prehiteva dogodke. Metki pa so se tresla kolena, kar se je zgodilo, je bil zanjo čudež.

icon-expand Jože je izvedel Metkino skrivnost FOTO: POP TV

Janeza Marna preseneti nova snubka Mojca Janeza Marna so začeli obhajati sumi, da so njegove snubke morda neiskrene. Med njihovim pogovorom jih je presenetila Mojca. Povedala je, da je želela spoznati Janeza, a ni mogla priti na hitre zmenke. Sabina: “Ko se je Mojca prikazala, sem si mislila, kaj je to za en bager prišel.” Janezu je Mojca “presekala misel in besedo”, oziroma kot je opisal v nadaljevanju: “To je neka noviteta. Kot neki novi aparat, ki ga dobiš v kuhinjo, ki ga sploh ne znaš uporabljati.” Ko ga je povabila na pogovor na štiri oči, se je Sabina začela pritoževati, češ da je predrzna in da mora njih vprašati za dovoljenje.

icon-expand Sabini se je nova tekmica zdela predrzna FOTO: POP TV

'Kam gresta? Zakaj gresta? Kdo bo ostal? Kaj bomo jedli? Kaj bomo pili?' Branko je svojima tekmecema zatožil Jožeta, ki jim je ukradel Metko. Marjan se je hudoval: “Sta kar odšla. Če smo skupina, ekipa, moramo biti ekipa do konca.” Branko se je pritožil, ker sta odšla brez besed: “Kam gresta? Zakaj gresta? Kdo bo ostal? Kaj bomo jedli? Kaj bomo pili? Nič.” Marjan je dobil upanje, češ da je njun odhod lahko povod za to, da se začnejo ostali bolj boriti za Metko. Franc je ocenil, da Jože ni pravi za zanjo, prepričan je bil, da ima sam več možnosti, da jo osvoji. Marjan: “Jaz bom šel do konca, ne bom popustil, ampak na primeren način.” Tudi Branko je bil optimističen: “Boš videl, ona bo spregledala.”

icon-expand Razočarani snubci FOTO: POP TV

'Kakšno zvezo ima to z ljubeznijo?' Tri Damjanova dekleta so se po razvajanju preizkusila v pripravi prleškega krapca, usmerjala pa jih je bodoča tašča. Monika je bila zagreta: “Jaz se bom borila za njega do konca. Ne bom popuščala.” Damjanova mama se je strinjala: “Treba se je boriti.” Povedala je, da si želi pridne snahe, kajti dela je ogromno. Damjan pa je medtem Jevrosimo presenetil z rožo in penečim vinom. Ko je povedal, da so mu všeč vsa dekleta, se je razjezila, še bolj pa, ko je omenil njeno razmetano posteljo. Jevrosima: “Kakšno zvezo ima to z ljubeznijo?”

icon-expand Jevrosima med učenjem slovenskega jezika FOTO: POP TV

'Sanje. Pravljica se uresničuje.' Josip je Metko odpeljal na Bled, da bi uresničil njene dolgoletne sanje. Bila je navdušena nad hotelsko sobo, nad razgledom in blejsko idilo. Metka: “Jože, bravo!” Priznala je, da česa takega ni pričakovala, on pa je nadaljeval s presenečenji. Prinesel ji je lepo poročno obleko, ki se ji je zdela sanjska, a je bila obenem zmedena. Spraševala se je, kaj ji hoče z obleko povedati, nato pa se je prepustila toku dogodkov: “Sanje. Pravljica se uresničuje.” Jože ji je podaril šopek, povzpela sta se na kočijo in začela uživati v vožnji, pa tudi pozornosti mimoidočih.

icon-expand Jože in Metka na kočiji FOTO: POP TV

Mojca pogleda v Janezovo prihodnost Janez Marn je bil zadržan na zmenku z Mojco, zato je tremo preganjal z vinom. Nova snubka je povedala, da ji je bilo pred prihodom precej nerodno, ker ni vedela, kakšne so ostale punce in on sam. Janez pa je bil iskren, češ da so vsi dobri, razen ene, ki ni "prav zabavna". Mojca, ki se ukvarja z vedeževanjem, je nato napovedala, da bo dobil dekle v Ljubezni po domače, a se njegova favoritka pretvarja. Dodala je, da bo obžaloval svojo odločitev, in da bi ravno tista, ki mu je najmanj všeč, najraje bila z njim. Janez pa: “Upam, da bodo te tvoje besede vodile v raj.”

icon-expand Mojca pogleda v prihodnost FOTO: POP TV

Metka skoraj v nebesih Metka in Josip sta uživala na romantični večerji. Metka: “Kot da bi sedel mož zraven mene. Romantik je, človek tak, ki bi si ga res želela.” Povedala je, da njen mož ni bil komunikativen, da bi lahko s pogovorom reševala težave. Med gradnjo hiše sta pozabila nase in tudi kasneje je bilo življenje “eno samo delo”. Povedala je, da je bila sama za vse in da sta na hodniku pet let imela temo, ker ni hotel zamenjati žarnice. Jože se ji je zdel drugačen od njenega moža, in ko ga je vprašala, če si ju lahko predstavlja kot par, je odvrnil: “Ja, ker imam občutek da sva oba tako zrela, da znava živeti s tistim, kar bi lahko dala drug drugemu.” A je bila zadovolja z odgovorom, priznala je, da je bila skoraj v nebesih, želela pa si je še več pogovorov.

icon-expand Jože si sebe in Metko lahko predstavlja kot par FOTO: POP TV

Nadaljevanje Ljubezni po domače jutri ob 20. uri na POP TV, takoj zatem pa Ljubezen po domače na kavču. Vsaka oddaja 24 ur prej naVOYO.

icon-expand