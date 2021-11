Med Metkinima kandidatoma bo napeto: Kaj se igraš z ognjem?

Metka in Mihaela Kranjc sta v prejšnji oddaji Ljubezen po domače – vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO – noč preživeli s svojima izbrancema. Ker bo Bojana tako zelo skrbelo za Mihaelo in Mateja , bo čez noč osivel. Pohvalil pa se bo, da je lanskoletni prvak v polaganju rok.

Metkini fantje ne bodo skrivali ljubosumja, ko se bosta junakinja podeželja in Denis vrnila z zmenka, in slednji se bo soočil z Alenom. Alen: "Kaj se igraš z ognjem?" Denis: "Ogenj in jaz sva najboljša prijatelja." Metka bo še prilila olje na taisti ogenj, ko bo na zmenek povabila Alena.