Med izbranci sta tudi Mihaela in njena teta Metka, Franca namesto Tanje presenetila Danica

V peti sezoni Ljubezni po domače bo svoje sorodne duše pred kamerami iskalo šest junakov podeželja. Francija Kemperla je s svojim prihodom presenetila Danica, Miha Pevec pa se poslavlja, a ne brez ljubezenskih pisem.

V peti sezoni Ljubezni po domače se je Sloveniji predstavilo 8 junakov podeželja. To so David Krulčič, Miha Pevec, Mihaela in Metka Kranjc, Miroslav Košir, Mitja Rus, Milan Podgornik in Franci Kemperl. Zvesti gledalci oddaje so po dolgih mesecih čakanja končno izvedeli, kdo izmed njih je prejel dovolj pisem, da bo ostal v oddaji, kdo pa se je moral posloviti. Tanja Postružnik Koren je napovedala, da je prostih mest samo šest, in razkrila, da bo v tokratni sezoni vse malce drugače.

In res se k junakom ni odpravila sama, k njim je poslala vilinko Tinko. Davida Krulčiča je tako presenetila s steklenico, v katerem je bilo vabilo na Vransko. Ob novici, da bo tam ostal tri dni, je postalo jasno, da David vsekakor ostaja z nami. Tanja je razkrila, da ima pred seboj pisma deklet, ki so bila pripravljena na takojšnje srečanje z njim. Njegova želja pa je bila, da bi pri njih začutil toplino, čustvenost in kemijo, želi si tudi, da bi imele smisel za humor.

Znanci Miroslava Koširja so pravilno napovedali, da bo zagotovo ostal v oddaji. Sam ni pričakoval veliko, kot se je izrazil: “Ker ženske so malo čudna bitja.” A v vabilu na Vransko je pisalo, da je pisem zanj več kot dovolj. Bil je tudi optimističen, da bo med pošiljateljicami zagotovo sorodna duša. Miro: “Kakšne sitnobe pa res ne bi maral. Jaz sem veseljak, jaz imam rad ljudi odkrite, poštene in takšno bi rad našel.” Priznal je, da je eno pismo že dobil v svoj nabiralnik, a ni želel zamuditi televizijske dogodivščine.

Miha Pevec je povedal, da je bila njegova predstavitev v oddaji zelo smešna: “Vsi sosedi so jo gledali in so rekli, da sem prava zvezda Ljubezni po domače.” Občutek je imel, da bo prejel dovolj pisem, toda namesto vabila ga je Tinka presenetila s tablico. Tanja mu je sporočila, da je prejel dve pismi: “Ti dve pismi ostaneta tebi, za tvoje srce, in če bo katero pravo, potem vedi, da bom najsrečnejša voditeljica na svetu in da je potem najina skupna ljubezenska misija več kot zaključena ... Bodi zdrav, vesel, tako srčen in topel človek še naprej.” Miha je povedal, da bo poklical obe pošiljateljici, kajti življenje teče naprej.

Na isti kmetiji sta Tanjin prihod nestrpno pričakovali kar dve junakinji, Mihaela in njena teta Metka. Mihaela je gledalcem zaupala, da jo ljudje med delom prepoznavajo in se želijo fotografirati z njo: “Tega res nisem pričakovala.” Metka pa je povedala, da se je kar nekaj moških opogumilo in stopilo v stik z njo: “Ampak sem jih kar lepo ignorirala. Mogoče mi pa kateri več napiše pismo.” Želela si je, da bi bili med njimi pošteni moški, ki so na njeni valovni dolžini. Mihaela pa si je želela spoznati moške, ki so za akcijo, ki radi hodijo okrog in se ob zastavljenih ciljih in delu znajo tudi zabavati. Ko sta že mislili, da ne ostajata v oddaji, sta uvideli, da si ju je Tanja malce privoščila. A voditeljici nista prav nič zamerili, pač pa sta se posvetili ljubezenski pošti.

Tudi Mitjo Rusa so dekleta po njegovi predstavitvi v oddaji kontaktirala, a je čakal na pisma gledalk in jih tudi dočakal. Medtem ko je s prijatelji igral nogomet, je namesto rdečega kartona dobil rdečo kuverto in izvedel, da ostaja v oddaji. Mitja: “Tak občutek, ko sem tisto kuverto dobil, kot da sem dal gol. Upam, da bom kakšen gol zabil tam na Vranskem.” Prijatelji so mu zaželeli srečo in mu zabičali, da se sam ne sme vrniti domov. Mitja je Tanji povedal, da bi jo iz čistega veselja najraje poljubil. Veselil se je pisem odločnih, pogumnih deklet, ki so bila pripravljena na takojšnje srečanje z njim, in napovedal, da jih bo silno razvajal.

Na koncu sta ostala dva kandidata, a le eno prosto mesto. Milan Podgornik je bil zadovoljen s svojo predstavitvijo v oddaji. Povedal je, da je drug človek, ko je zaljubljen, zato si je ob sebi želel pravo, čutno, ljubečo žensko. Dodal je, da ne bo žalosten, če ne bo prejel dovolj pisem, a je seveda dobil vabilo na Vransko. S seboj je vzel tudi svoje skice, ki jih je obljubil Tanji. Veselil se je srečanja s sotrpini, spraševal pa se je, ali je med pošiljateljicami tudi njegova sorodna duša. Začetek je bil obetaven, kajti v pismih se je skrivalo nekaj fotografij, ki so vsekakor pritegnile njegovo pozornost.

Franci Kemperl si je želel spoznati resno, prijazno, delovno dekle, s katerim bi se lepo razumel. Pričakoval je tri ali štiri pisma, a ga je namesto Tanje presenetila Danica Sentič in mu prinesla eno pismo. Pismo je bilo njeno in v njem je zapisala, da je že dolgo časa samska in da je čas, da obrne nov list v svojem življenju. Franci je bil presenečen, a v pozitivnem smislu: “Počutim se zelo v redu, zelo sem zadovoljen.” Danica je predlagala, da bi se bolje spoznala, česar se je zelo veselil. Drug o drugem sta ustvarila enak prvi vtis, začutila sta namreč dobro, pozitivno energijo. Danica je še dodala, da se ji Franci zdi prijeten, simpatičen in preprost moški. Njuno zgodbo boste lahko spremljali v oddaji.

In kakšno bo nadaljevanje Ljubezni po domače? Vsi junaki podeželja so za konec dobili nalogo. Izbrati morajo nekoga, s katerim bodo še isti večer šli na romantično večerjo. Ne zamudite v soboto ob 20. uri na POP TV.