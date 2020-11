Metka je Jožetu Roženu vzela sapo, izgubil se je v njenem dekolteju

Nasprotujoča se mnenja so komentatorji imeli o snubcu Metke Šeškar , Jožetu . Teji Rožen se je zdel iskren: “ Pove, ko mu kaj ne paše. Se ne dela lepega. ” Jaku in Gašperju Hafnerju , ki sta imela med ogledom nove oddaje Ljubezni po domače zabavo na kavču, pa je šel vedno bolj na živce. Gašper: “ Zato, ker je hinavec. ” Zdelo se mu je, da bi bil Brane najbolj primeren za Metko. Povedal je še, da bi Jožeta vrgel v bazen, če bi bil na njegovem mestu.

Teja se je hudovala na Sabino , ki je Mojco primerjala z bagrom: “ Ne rabi ravno biti nesramna, ker tudi sama ni popolna. ” Tamara in Doroteja sta bili enakega mnenja, Jaka in Gašper pa sta se šalila, češ da je Janez Marn dobil kar dve novi kandidatki naenkrat.

Jože se izgubi v Metkinem dekolteju

Jaka in Gašper se poročnih oblek bojita kot hudič križa. Ko jo je zagledal v Jožetovih rokah, si je Jaka kar zakril oči: “Kateri bedak.” Gašper pa: “Hvala lapa.” Tamara in Doroteja pa sta bili očarani. Tamara: “Ne spomnim se, da bi me kdo povabil na tak lep zmenek. Tako da pubeci, dajte se malo spraviti v red, pa se zgledujte po starejših moških, da ne bomo rabile vse iti po Dorotejinih stopinjah. To pomeni 48 plus.” Jože pa je bil še najbolj navdušen nad Metkinim dekoltejem, nasmešek se mu je razlezel do ušes.