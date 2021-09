Branko je znova ostal brez Metke, Tamaro Korošec zamenjala Alenka

Alenka je nadaljevala tradicijo Tamare Korošec in ob pogledu na Milana Podgornika Doroteji namignila: “ Ta bi bil zate. ” Skupaj sta nasuli nekaj komplimentov postavnemu Primorcu Davidu Krulčiču , a kmalu zatem ugotavljali, da je morda ženskar in pretirano samovšečen. Glede Miroslava Koširja je Doroteja dobila občutek, da išče mlajše dekle, Branku pa se je zdel preveč živčen. Gašper je sicer Miroslavu napovedal isto usodo, kot jo je doživel Franc Jarc . Mimogrede smo izvedeli tudi, da so bila edina pisma, ki jih je Gašper prejel v zadnjih dveh letih, položnice.

Alenka je podvomila o tem, da sta Mihaela in Metka Krajnc v resnici kmetici. Težko si je predstavljala, kako s svojimi dolgimi nohti grebeta po zemlji, zbala se je tudi za živali: “ To še kravo piči v oko. ” Gašperju se je zdelo, da se ju moški malce bojijo: “ Korošice sem že malo poskusil, samo tile sta pa res Korošici. ” Josip pa je izjavil, da so Korošice ‘fejst’.

Mitjo Rusa je Alenka ocenila kot moškega, ki se druži samo s prijatelji, popiva in igra nogomet: “In potem seveda nobena ženska ne bo z njim.” Ob pogledu na druščino šaljivcev v roza krilih pa se je zelo zabavala. Gašperja je zmotila Mitjeva izjava, da naj bodo ženske lepe: “On je pa res alpski cvet ... Jaz bi pa rad lepo, pa mlado, pa da me bo rihtala. Ja, saj si toliko star, da ti bo čez 15 let plenice gor dajala.” Alenka je nato nazdravila na to, da bi kljub krilcu našel dekle zase.

Doroteji se je Milan zdel romantičen in urejen moški. Imela je občutek, da bo lepo skrbel za svojo izbranko in jo razvajal. Alenki se je zdel starejša različica Davida, sumila pa je, da je nekaj narobe z njim, ker je še vedno samski. Josip je opazil, da je Milan precej samozavesten, glede Francija in Danice pa je menil, da nikakor ne sodita skupaj.