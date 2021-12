Metka je še vedno srečno samska, zaljubil pa se je njen brat Janez

Metka Krajnc nam je zaupala, kako se je nadaljevala in končala njena ljubezenska zgodba z Denisom Tajhmanom, potem ko so kamere ugasnile. Medtem ko sama še vedno uživa v samskem stanu, je njenega brata, gospodarja Janeza, že med snemanjem zadela Amorjeva puščica.

Metka Krajnc je tako kot njena nečakinja šov Ljubezen po domače zaključila s srčnim izbrancem ob sebi. Z Denisom Tajhmanom sta prav tako kot Mihaela in Matej delovala zaljubljeno, a se je do zadnjega obiska Tanje Postružnik Koren njuna ljubezenska zgodba že končala. Metka na vprašanje, kako je bilo, ko so kamere ugasnile: “Z Denisom sva se zelo poklopila, neverjetno sva si podobna, ampak to ni bilo dovolj, da bi se prižgala tista prava iskrica. Midva sva boljša prijatelja, kot pa bi bila partnerja.”

icon-expand Bilo je lepo, dokler je trajalo. FOTO: POP TV

Kot je takrat zaupala Tanji, je vse potekalo prehitro, zato je pritisnila na zavore. Pa je bilo težko, ko sta se razšla? Metka: “Res je, vse se je odvijalo pred kamerami in takšno spoznavanje ni lahko. Vsekakor sem se navezala na njega, ampak bolj na prijateljski ravni, po koncu snemanja pa sva vseeno ostala na vezi, tako da ni bilo hudo. Je bila pa to skupna odločitev.” Pogosto se slišita, kolikor jima dopušča čas, pa se tudi vidita. Denis ji je na snemanju zadnje oddaje prinesel drevo življenja, ki še vedno lepo raste. Za Denisovega največjega konkurenta med kandidati je sicer veljal profesor Alen Kermac. Zanimalo nas je, ali ji je bilo kaj žal, ker se je poslovil in se celo dobil s komentatorko Dorotejo Knehtl, pa čeprav iz tiste moke ni bilo kruha. Metka nam je povedala: “Glede Alena sem že kar na začetku ugotovila, da so njegovi nameni drugačni. Ni se prijavil iz istega razloga kot ostali kandidati in tako sem tudi kasneje gledala na njega. Je simpatičen moški, ampak ni zame, tako da me tudi ne moti srečanje z Dorotejo.”

icon-expand Metka: "Ljubezen sama najde človeka, ko je pravi čas." FOTO: osebni arhiv

Prav Doroteja Knehtl in Alenka Brezovšek, komentatorki s kavča, sta vseskozi poudarjali, da je junakinja podeželja v oddajah delovala precej strogo. A je Peter Novak, Metkin kandidat, za nas povedal, da v resnici sploh ni takšna. Metka je v smehu pojasnila: “Ja, še samo sebe sem presenetila. V resničnem življenju nisem takšna, tam pred kamero pa je bilo treba malo krotiti moške hormone na kmetiji.” Ker je od konca snemanja pa do danes minilo že leto dni, nas je zanimalo, kako je z njenim ljubezenskim življenjem: “Sem še vedno srečno samska in mi trenutno ustreza tako, ker se lahko posvetim res sebi. Ne iščem moškega, ampak mislim, da ljubezen sama najde človeka, ko je pravi čas. Tako da, ko bo čas za to, mislim, da bo tisto ta pravo.”

icon-expand Trenutno je samska samo ena oseba na tej fotografiji. FOTO: POP TV