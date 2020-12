Metka o razhodu z Jožetom: Še adijo ni rekel

Poti Metke Šeškar in Jožeta Drabika so se razšle takoj po koncu snemanja zadnje oddaje Ljubezen po domače in brez slovesa. Oba sta še vedno samska, junakinjo pa smo povprašali tudi o možnosti nove ljubezenske zgodbe z Brankom Cvekom.

Poti Metke Šeškar in Jožeta Drabikaso se razšle takoj, ko so ugasnile kamere. Vrata do skupne prihodnosti, ki jih je izbranec med zadnjim pogovorom s Tanjo Postružnik Koren še pustil priprta, je po zabavi zaloputnil. Metka: “Še adijo ni rekel, ko smo šli domov. Ne moreš verjeti, kot da bi bili v filmu. Ampak saj mi smo bili kot v nekakšnem filmu.” In tako je tudi ostalo: “Tudi telefonskega pogovora nisva imela, nič.”

icon-expand Metka in Jože nista več skupaj. FOTO: POP TV

Zanimalo nas je, ali se je na romantičnem potovanju zgodilo kaj takega, zaradi česar je med njima zazijal nepremostljiv prepad. Metka nam je zagotovila, da nista imela konflikta, a bi bilo to glede na videno v oddaji povsem realna možnost. Metka: “On ima res kolerične izbruhe. Mislila sem, da je to samo občasno, ampak on je tak. Saj drugače je v redu človek, ampak mene najbolj moti to, da se jezi zaradi takšnih malenkosti. Jaz nisem tak človek, da bi se jezila. Pojdi stran, če nekaj ni zate. Preprosto.” A največja prepreka do sreče, ki je nista mogla preskočiti, so bile materialne dobrine. Metka ugotavlja: “Moški ne marajo žensk, ki so neodvisne. Bog ne daj, da ima ženska več kot on, potem je konec. Tudi od drugih slišim, da tega moški ne marajo, ker se počutijo manjvredne.” Metki je bilo hudo za Jožeta, kajti omenjena tema ga je zadela v srce, a je bila hkrati neomajna: “Pri 70-ih res ne potrebuješ materialnih stvari, potrebuješ hrano, potrebuješ posteljo in drug drugega, ker če nimaš drug drugega, potem nimaš ničesar.”

icon-expand Iz te moke ne bo kruha, Branko ima prijateljico. FOTO: POP TV

Metka in Jože nimata skupne prihodnosti, a razočarati moramo tudi vse, ki ste navijali, da bi bila skupaj z Brankom Cvekom. Resda ostajata v stikih, toda Branko ima prijateljico. Metka nam je še zaupala, da se tudi nihče drug še ni opogumil in ogrel njenega srca. “Moški ne marajo dobro situiranih žensk,” je prepričana, a je kljub samskemu stanu njeno življenje pestro. Metka: “Vsi me poznajo in hodijo gledat, kje sem doma. Meni ni bilo nikoli dolgčas, zdaj pa sploh nič več ... Moram imeti urejeno frizuro, moram biti lepo oblečena, ker nikoli ne vem, kdo bo pozvonil.” (smeh) Oglasil se nam je tudi Jože, ki se ne strinja z Metko in komentatorji Ljubezni po domače na kavču. Vsi so bili namreč mnenja, da je bil njegov ego tisti, zaradi katerega ni mogel mimo materialnih dobrin. Povedal je tudi, da ga med spremljanjem samega sebe v oddaji ni zmotilo prav nič in da od konca snemanja oddaje pa do danes ni našel sorodne duše. Morda pa čaka oba romantična junaka sreča v novem letu.

icon-expand Tudi Jože še ni našel sorodne duše. FOTO: POP TV

NaVOYOnajdete vse oddaje Ljubezni po domače in Ljubezni po domače na kavču.