‘Mi bo postalo še žal, da sem tebe povabil’

Prav te besede je Tomaž Bizjak namenil eni od svojih izbrank in napovedal, da jo bo poslal domov. Milan Tržan je na zmenku strašno razočaral Vesno, Darjo Tomažin pa je skrbelo, da bo ob takšnih snubcih njena kmetija propadla.

Milan Tržan je prvo noč spal kar na seniku. Ireno naj bi pred svojim umikom vprašal, če bosta spala skupaj, a ni bila za. Kljub temu se je, kot je povedal, v družbi svojih izbrank počutil odlično. Dodal je, da ni naiven, da bi pričakoval kaj drugega. Dame so se vsaka na svoj način potegovale za njegovo pozornost. Ema je skovala načrt, da ga bo osvojila s svojim kuharskim talentom. Ema: "Ljubezen gre skozi želodec." Irena je menila, da ga bo samo poredila: "Bosta dva debela pri hiši." Vesna pa je bila nasprotnega mnenja in je Emi dala kompliment, češ da bi se, če bi bila moški, kar poročila z njo, zato je bila Ema še bolj optimistična. Milan je nato svojim damam naložil kuhanje ajvarja. Za glavno kuharico so seveda takoj določile Emo, obljubile so, da jo bodo ubogale. Vesna je nasmejala druščino: "Naj bo ajvar blag, me smo dovolj hude."

Milan je prenočil na seniku FOTO: POP TV

Darja Tomažin je računala na pomoč pri jutranjih opravilih, a je morala vse postoriti sama. Napovedala je, kaj bodo morali njeni snubci narediti prvi dan svojega obiska, pa Branko in Nejc nista vedela niti tega, kaj je žagovina. Zaskrbelo jo je, da bo njena kmetija propadla.

Tomaž: "Zame se boste morale boriti. Če ne bom videl levinj, bom šel spat k sosedi." FOTO: POP TV

Tomaž Bizjak je na kmetiji pričakal svoja dekleta. Presenetila ga je Eva, ki je shujšala in je imela po novem svetle lase. Kar takoj jim je naložil delo in napovedal, da se bodo kasneje zabavali in družili. Eva je pričakovala, da bo prej spila vsaj kavo, a so bile na koncu bolj pridne, kot je Tomaž pričakoval. Na druženju jih je strašil, da bodo dobile točno določen urnik in da jih čaka vojaški režim, Eva pa se je spraševala, kje se je izgubila vsa romantika. Pogovor je nato zamrl, kar je Anja opravičevala z zaljubljenostjo: "Zelo mi je lep." Tomaž pa jim je kar naravnost povedal: "Zame se boste morale boriti. Če ne bom videl levinj, bom šel spat k sosedi. Tako je, izkoristi priliko, če jo imaš." Dragana ga je izzvala: "Kaj boš pa ti naredil, da si boš priboril naša srca?" Tomaž je napovedal, da bo tista, ki se ga bo dotaknila, doživela nepozaben zmenek, a dekleta niso bila videti najbolj zadovoljna.

Nezadovoljna dekleta FOTO: POP TV

Milanove dame so se lotile kuhanja ajvarja. Ema je razdelila naloge, a je druščina začela plesati in se zabavati, namesto da bi ji pomagala. Dame so prezrle njeno slabo voljo in prepevale ter nazdravljale, v njej pa se je nabirala jeza. Ko je Milan napovedal, da bo eno izmed njih povabil na zmenek, se je Vesna javila kar sama. Res se je odločil za njo, kar je Emo še dodatno užalostilo, počutila se je odrinjeno in manjvredno.

Vesna se je določila za zmenek z Milanom FOTO: POP TV

Na Darjino kmetijo je sosed Viktor pripeljal žagovino, ki so jo morali snubci pretovoriti v bokse za konje. Branko in Metod vreče nista mogla dvigniti, zato so na pomoč poklicali samokolnico. Edini, ki je naredil vtis na podeželsko junakinjo, je bil Marko, a je na koncu pohvalila vse: "Moške je treba vedno hvaliti, pa tudi, če so slabo naredili." Viktor jim je za dobrodošlico zaigral na harmoniko in zapel. Darja se je zavrtela s svojimi izbranci in spet je bil Marko tisti, ki jo je najbolj navdušil: "Ker Marko je res moški, ki te prime, te stisne, imaš občutek, da je res moški."

Marko je edini naredil vtis na Darjo FOTO: POP TV

Medtem ko je Ema pridno pripravljala ajvar, so ostala dekleta šla počivat. Hermina je ležala v postelji in se ukvarjala s telefonom, Vesna se je urejala za zmenek z Milanom, Irena pa je spala. Ema je bila še vedno jezna in se je izpovedala Milanu, ki jo je miril: "Jaz to vse vidim in samo podatke zbiram." Dodal je, da bo zadnja odločitev njegova. Ema pa je nadaljevala, češ da samo še Vesna kaj postori pri hiši, ostali dve snubki pa nič. Dodala je še, da je Irena zelo dvolična oseba, ki je včasih prijazna, včasih pa ponižuje ostale. Prilivala je olja na ogenj in mu zaupala še, da po Ireninem mnenju Milan ne zna plesati in si bo morala kupiti gojzarje. Očitala mu je še, da največ časa posveča prav njim, sama pa ni deležna nikakršne njegove pozornosti. Upala je, da mu je odprla oči.

Ema je poskušala Milanu odpreti oči FOTO: POP TV

Tomaž Bizjak je na zmenek prvo povabil Evo, a v pričakovanju, da se bo končno odprla in razgovorila, ona pa mu je obljubila, da se bo. Tomaž ni bil zadovoljen z odgovorom: "Prva si dobila priložnost, da imaš zmenek z mano. Neke vrste. A je ne izkoristiš." Eva se je počutila grozno, po njenem mnenju pogovor ob takšnih komentarjih sploh ni mogoč. Tomaž pa je nadaljeval: "Mi bo postalo še žal, da sem tebe povabil na prvi zmenek. Bi moral kakšno drugo očitno, bi mi kaj več povedala … Če boš tako nadaljevala, boš šla pač prva domov. Očitno ti ni zame." Motilo ga je, da je na Faceboku pisala "močne misli", v resnici pa je povsem druga oseba. Tomaž: "Jaz si take osebe sploh ne želim imeti ob sebi." Ostale Tomaževe snubke pa so se spraševale, zakaj ji Tomaž posveča toliko časa in kaj se plete med njima. Anja: "Ni pravično do vseh punc."

Tomaž: "Če boš tako nadaljevala, boš šla pač prva domov." FOTO: POP TV

Milan je Vesni na zmenku podaril šopek, s čimer si je prislužil poljub. Povedal je, da mu je Vesna všeč in da imata kar nekaj stvari skupnih, ni pa hotel odgovoriti na vprašanje, koliko možnosti ima, da jo izbere. Emi sta medtem vendarle priskočili na pomoč Irena in Hermina. Irena je povedala, da ji v življenju nikoli ni bilo treba delati, da so namesto nje vse postorili drugi: "Kdo pa pravi, da moram jaz delati. Jaz iščem moškega, ki bo delal zame." Ema je ocenila: "Samo da razširiš noge in da uživaš."

Ema: "Samo da razširiš noge in da uživaš." FOTO: POP TV

Vesna pa je kar vztrajala pri vprašanju, na katerem mestu je v Milanovem srcu. Postavil jo je na četrto in dodal, da ima lepe možnosti. Vesna mu je kar naravnost povedala, da od njega ne pričakuje diplomacije, pač pa ljubezen. Kasneje ga je ocenila: "Mislim, da ima on težke, čustvene težave. Jaz pa nisem psihiater, psiholog, da bi reševala njegove probleme … Jaz sem prepričana, da Milan ne ve, kaj je ljubezen." Povedala mu je, da si je nadel oklep in se boji pokazati svoja čustva, on pa je pojasnil, da so ga ženske že prevečkrat ovile okrog posta in je "padel v prepad". Vesna je sklenila, da so ženske zanj "objekt, ki je zelo nevaren za njega" in da morda ni dobil dovolj ljubezni v otroštvu. Povedala mu je, da bi se moral prepustiti. Zanimivo je bilo, da je bil Milan po zmenku optimističen, ona pa je čutila praznino. Vesna: "On je zaprt, trmast, lahko bi rekla tudi neprijeten. Razočarana sem."

Razočarana Vesna: "On je zaprt, trmast, lahko bi rekla tudi neprijeten." FOTO: POP TV

Dragana je uživala v razgledu na prelepa Goriška Brda in, ko se ji je Tomaž pridružil, ga je takoj vprašala, kaj se dogaja med njim in Evo. Tomaž ji je pojasnil ozadje zgodbe o dopisovanju z Evo na Facebooku in razočaranju, ko je spoznal resnično Evo. Virtualna Eva je bila namreč dosti bolj privlačna, poleg tega je izvedel, da si je dopisovala z vsemi. Tomaž: "Virtualen svet je poln pasti." Dragani pa ni bilo jasno, zakaj jo je sploh povabil na kmetijo. Tomaž je pojasnil, da je upal, da bo našel romantično in krhko Evo, ki je pritegnila njegovo pozornost. Bilo ji je všeč, da se ji je Tomaž zaupal, on pa je svojo potezo malce obžaloval zaradi njenega obsojanja, češ zakaj se je sploh spustil v virtualen pomenek.

Tomaž je pojasnil ozadje zapleta z Evo FOTO: POP TV

