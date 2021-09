Miha, ki se je poslovil od gledalcev Ljubezni po domače, srečno zaljubljen

Medtem ko peterica junakov podeželja že veselo spoznava svoje kandidatke in kandidate, je Miha Pevec svojo pot v Ljubezni po domače že zaključil. Tanja Postružnik Koren je namesto vabila na Vransko zanj imela dve pismi, ki sta bili premalo, da bi ostal v oddaji. Tanja je takrat povedala: “ Če bo katero pravo, potem vedi, da bom najsrečnejša voditeljica na svetu in da je potem najina skupna ljubezenska misija več kot zaključena. ”

Videti je bilo, da je bil Miha ob tem malce razočaran: “ Ni bilo velikega razočaranja, ker nisem dobil dovolj pisem, saj sem se prijavil bolj iz radovednosti, kako to poteka. ” Zaupal nam je, da obeh pošiljateljic ni poklical: “ Teh dveh deklet nisem kontaktiral, ker ni bilo kontaktne številke spodaj, in sta tudi napisali, da bosta onidve poklicali mene. Zato pa tudi nisem silil v njiju. ”

Miha je imel še en, konkretnejši razlog za to. Zaupal nam je, da je po novem srečno zaljubljen: “S sedanjo partnerico se poznava že iz šole in splet okoliščin je tako hotel, da sva se po dolgih letih zopet srečala.”Glede na to, da je v Ljubezni po domače izjavil, da bo izbranko zaprosil za roko, nas je zanimalo, če in kdaj bodo zapeli poročni zvonovi. Miha: “Poroka pa bo, ko bo prišel primeren čas.”

