Miha se ni odločil za nobeno, Darja razkrila Markovo skrivnost

Miha Božič ne gre na romantično potovanje, saj se na koncu ni mogel odločiti za nobeno od obeh izbrank. Darja Tomažin je izvedela, da njenega izbranca Marka srce vleče k ženski, ki je nepričakovano prišla v njegovo življenje. Milan Tržan pa je neuspešno osvajal Ireno, medtem ko je Patricija v Gašperju Hafnerju prepoznala sanjskega moškega.

Marko ima simpatijo in to ni Darja

Gašper Hafner in Patricija Lovenjak sta romantično potovanje zaključila z bogatim zajtrkom. Drug drugemu sta povedala, da sta se imela res lepo, ona je uživala v njegovih šalah, on v njenem nasmehu. Na vprašanje, kakšne načrte ima, ji je odgovoril, da jo bo peljal domov, da bo spoznal njena starša. Nakar je omenil, da bi morda lahko spremenili njen stalni naslov. Patricija: "Mogoče je še malo prehitro, ampak nikoli ne reci nikoli." Povedala je, da je Gašper njen sanjski moški. Patricija: "Jaz bi lahko to ponovila še stokrat. Jaz sem se imela res odlično."

Patricija in njen sanjski moški FOTO: POP TV

Darjo Tomažin je zanimalo, zakaj je Marko Posavc od njunega zadnjega srečanja ni niti enkrat poklical. Povedal je, da se je nanjo in na njeno kmetijo večkrat spomnil, a je imel obveznosti. Darja: "Moški so pač čudaki." Njen izbranec je obljubil, da bo to popravil, in se hitro oddolžil z napovedjo, da ji bo pomagal pri projektu, ki ga načrtuje na svoji kmetiji. V nadaljevanju je pričakovala več romantike in osvajanja. Ko sta v hiški, kjer bosta preživela romantično potovanje, zagledala otroško posteljico, ga je dražila, da bosta morda delala otroke. Povedala mu je tudi, da jo je klical Branko in se ji opravičil, ker ji v tednu, ko so bili pri njej na obisku, niso nič pomagali. Njen namen je bil, da bi Marka naredila malo ljubosumnega.

Darja: "Menda bova kakšnega otroka delala, a ne?" FOTO: POP TV

Miha Božič ni pričakoval, da se bodo njegove izbranke zaljubile vanj, zaradi česar mu je bilo težko pri srcu, ko jih je pošiljal domov. Njegova zadnja odločitev je bila najbolj mučna zanj, saj se je odločal med dvema super dekletoma. Ko smo že pričakovali, da bo obelodanil svojo odločitev, je ekipo prosil še za en pogovor z njima. Barbari Pastirk je povedal, da je super dekle, komunikativna in zabavna, da pa se ne vidi z njo. Zaželel ji je vso srečo in da bi našla kakšnega v redu fanta.

Slovo od Barbare FOTO: POP TV

Anica Prebejšek je povedala Mihu, da nekaj čuti do njega, da pa mora razumeti, da je zadržana, saj so takšni vsi v njeni družini. Miha: "Tudi jaz sem nekaj začutil." A so se naša in njena pričakovanja razblinila ob besedah, da je začutil samo prijateljstvo. Anica je ostala brez besed, želela si je oditi domov Anica: "Mogoče bom pa res enkrat srečna v življenju. Če do sedaj nisem bila, bom pa mogoče v bodoče." Bila je veliko bolj razočarana od Barbare, ki jo je tolažila in bodrila.

Razočaranje dobrosrčne Anice FOTO: POP TV

Milan Tržan je Ireno Drozg poskušal osvojiti na Bledu in res je naredil dober vtis s šopkom vrtnic. Bolj presenečena, a ne v pozitivnem smislu, je bila, ko je za darilo dobila tangice in nedrček. Milan je povedal, da bosta darilo preizkusila še isto noč, a je izvedel, da se bo moral še potruditi in da bo spal na kavču. Bil je kar malce užaljen, a si je še vedno želel njene bližine.

Milanovo darilo Ireni ni bilo všeč FOTO: POP TV

Darja je priznala, da si še nikoli ni vzela časa zase in tako zelo uživala. Marko je menil, da bo morala začeti gledati na svoje zdravje in počutje. Ni bila najbolj zadovoljna z njegovo razlago tega, kakšne ženske so mu všeč, niti z njegovim božanjem. Upala je, da bo uspela do konca potovanja iz njega izvleči kaj več.

Darja se je razvajala prvič v življenju FOTO: POP TV

Irena je Milanu povedala, da ji darilo ni bilo preveč všeč, saj z njim namiguje na seks, sama pa si želi plesalca in človeka, ki ji bo znal pokazati svojo notranjost. Irena: "Ampak ti se tak nisi rodil, mi je zelo žal." Milan je nasprotoval, češ da s plesom ne bosta prišla nikamor, da je v življenju treba tudi delati. Milan: "Mogoče si ti malo scrkljana, malo razvajena, ne vem." Irena je bila besna, ker je delovna ženska, on pa ji je očital, da je malenkostna. Menil je, da bi moral z neba utrgati zvezdo zanjo, da bi bila zadovoljna. Očitala mu je, da se trudi samo zato, da bi jo dobil, in dodala, da nimata nič skupnega. Milan je sklepal, da je z njo verjetno nekaj narobe, ker je vseskozi sama, Irena pa je vztrajala, da je samska, ker točno ve, kaj hoče. Irena: "Jaz želim človeka, ki mi bo zažgal srce, da mi bo rezervoar ljubezni napolnil." A Milan se še ni vdal, napovedal je, da ji pripravlja še eno presenečenje.

Razčiščevanje na večerji FOTO: POP TV

Marko je Darji pripravil večerjo, s katero jo je navdušil, ni pa bila zadovoljna z vsem ostalim. Dobila je namreč občutek, da je njen izbranec zaljubljen, toda ne v njo. Ko ga je kar naravnost vprašala, če ima simpatijo, ji ni postregel z odkritim odgovorom. Toda Darja je vztraja ženska in je izvedela, da je v njegovem življenju res ženska, ki mu je všeč. Darja mu je čestitala, všeč ji je bilo tudi to, da se ni zapletel z njo in je bil pošten do svoje simpatije. Zadovoljna je bila z razpletom, saj je ocenila, da nista za skupaj.

Na Darjini kmetiji sta dobrodošla tako Marko kot njegova simpatija FOTO: POP TV