Miha srečno zaljubljen, njegovo srce osvojila gledalka

Miha se na koncu ni odločil za nobeno, zaradi česar mu je bilo še težje, so ga pa v dobro voljo spravljali njegovi najbližji in prijatelji, a ne z ljubezenskimi nasveti. Miha: "Več je bilo šal na moj račun. Hecali so me, če sem kakšno napako naredil, pa če je bil kakšen komentar na družbenih omrežjih na moj račun, so mi ga poslali. Ampak se sam tudi hecam, tako da to zame ni problem."

In če v oddaji ni našel dekleta, ki bi v njegovem srcu uspelo zanetiti ogenj, ga je sam zanetil ne samo pri svojih izbrankah, pač pa tudi pri številnih gledalkah. Še posebej na začetku predvajanja Ljubezni pod domače so ljubezenska sporočila kar deževala. Miha: "Na začetku je bilo tega veliko, ampak takrat nisem sprejemal nobenih prošenj in se nisem zapletal."

Niso pa vse gledalke pisale sporočil na družbenih omrežjih, nekatere so se opogumile in kar pristopile do njega. In med njimi je bilo tudi dekle, ki ga je videlo v predstavitveni oddaji Ljubezni po domače. Takrat se je v njem nekaj premaknilo, šla sta na pijačo in se ujela. Ko se pošalimo, ali si lahko jemljemo zasluge za to, da sta danes skupaj, v smehu odgovori: "Lahko, ja."