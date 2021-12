Mihaela in Matej presenečena, ker ju je zadela puščica ljubezni

V srce Mihaele Krajnc je segel Matej Rokavec, s katerim odhaja na romantični izlet, pred tem pa sta morala nadeti poročni jarem. Vanja Zupan je na romantični večerji očarala Davida Krulčiča, Miroslav Košir pa je letel na krilih ljubezni in delal načrte za prihodnost.

Matej je pripravljal še zadnji izdelek za Mihaelo Krajnc, ki ji ga je nameraval podariti, če bi ga izbrala. Čutil pa je, da ji je že segel globoko v srce, tako kot je ona njemu. Ujel se je tudi z njenimi domačimi in še pes ga je vzljubil, kot je povedal. A malo ga je le skrbelo. Bojan je delal na tem, da bi pridobil nekaj mišic, da bi osvojil Mihaelino srce. Bojan: “Ampak ni vse v mišicah, je tudi veliko v glavi.” Ker ima Matej zlato karto, je sam pripravil dve srebrni pismi. Mihaela je izbrala kuverto, v kateri je bilo vabilo na izlet v neznano. Bojan je bil ob tem vzhičen, a je Mihaela napovedala, da bo morda pri tem kakšno besedo imel tudi Matej.

icon-expand Bojan je, da bi osvojil Mihaelino srce, nabiral mišice. FOTO: POP TV

Vanja je presenetila Davida Krulčiča in mu prinesla zajtrk v posteljo. Zanj se je lepo zahvalil, Vanja pa je želela izvedeti nekaj, kar ji ni dalo miru: “A si se res v zadnjem trenutku odločil ali že kaj prej?” David je odgovoril pritrdilno, češ da je hotel vse kandidatke dobro spoznati. Vsem je posvečal enako pozornost tudi zato, ker ni hotel ljubosumnih izpadov. Vanja je bila vesela in zadovoljna z odgovorom, je pa David kasneje izjavil, da ga je prav Vanja bolj pritegnila.

icon-expand Vanja je Davida presenetila z zajtrkom. FOTO: POP TV

Miroslav Košir in Julijana sta prav tako dočakala zajtrk v postelji, a je junaka podeželja bolj kot hrana zanimala njegova draga. Miroslav: “Jaz sem bil že večkrat takole v kakšnem hotelu, pa sem užival, ampak s tabo je pa to nekaj neverjetnega.” Napovedal je, da bosta to večkrat ponovila. Zajtrk v postelji se je Julijani zdel sanjski in nebeški: “To je res življenje.”

icon-expand Miroslav je razvajal svojo Julijano. FOTO: POP TV

David je Vanjo povabil na rafting na Soči, medtem pa ugotavljal, da je izbral pravo dekle, saj bosta lahko skupaj počela stvari, ki jih obožuje. Vanja se je, ko je premagala začetni strah, imela super, povedala je, da bi šla še enkrat, a kdaj drugič, saj je bila premražena.

icon-expand Vanja in David po adrenalinski preizkušnji na bistri hčeri planin. FOTO: POP TV

Mihaela je sprejela svojo končno odločitev. Bilo ji je težko, ker ni hotela nikogar prizadeti. Matej je povedal, da se je že skoraj udomačil na kmetiji, da se je povezal z njenimi domačimi in da ga je pobožala po srcu. Matej: “Bi mi bilo kar malo težko, da danes odidem.” Bojan je povedal, da je za njim čudovita izkušnja. Mihaela ga je pohvalila, ker se je trudil po svojih najboljših močeh, ker jo je nasmejal in se ni branil nobenega dela, a se je od njega poslovila. Mateju se je od srca odvalil kamen, Bojan pa je izrazil željo, da bi se oglasila v Mislinji na kavi, ko pa bo odprla turistično kmetijo, želi biti prvi gost. Matej je bil zadovoljen, ker je do Mihaelinega srca prišel pošteno, saj ni izkoristil zlate karte. Matej: “Mislim, da sem našel tisto, kar sem iskal.” Mihaela pa je izkušnjo opisala z besedami: “Nekaj lepega, česar ne bi pričakovala vsak dan.”

icon-expand Mihaelino slovo od Bojana, zadaj blaženi Matej. FOTO: POP TV

Miroslav je med namakanjem v bazenu svoji Julijani kradel poljubčke in ves čas sta se šalila. Julijana: “Kako si ti otročji.” Miroslav: “Saj sem jaz tudi.” Julijana: “A imaš drugo puberteto?” Miroslav: “Ta tretjo.” Julijana: “Nama ni več rešitve.” Miroslav: “To je dobro, da imava oba 'šlaufe' (obroče).” Julijana pa ni zaostajala: “Malo moram paziti, da mu voda ne pride v ušesa ... Že bolj slabše sliši.” Kasneje sta šla na zadnjo večerjo, kjer je Miroslav na krilih ljubezni delal načrte za prihodnost. A je Julijana povedala, da bosta nadaljevala počasi, se prilagajala trenutnim razmeram, poleg tega mora Miroslav naprej spoznati njeno družino. Ko je Miroslav vprašal, kako bodo njene hčerke komentirale njuno zvezo, pa je Julijana odrezala: “To je pa moja stvar.”

icon-expand Miroslav in Julijana sta lepo zaokrožila neformalne medene dneve. FOTO: POP TV

Ko je Bojan polnil baterije svojega avtomobila, da bi se odpeljal v dolino po novo deklino, je prišla Tanja Postružnik Koren in mu zaželela srečo. Tanja je nadaljevala pot do zaljubljencev, ki sta povedala, da sta presenečena nad ljubezenskim razvojem dogodkov. Tanja pa je nameravala presenetiti Mihaelinega očeta, ki je praznoval rojstni dan. Janez je medtem izvedel, da je njegova hčerka izbrala Mateja, zato jima je prinesel poročni jarem. Povedal je, da je Mihaela dobro izbrala, Mateju pa je laskalo, ker ga je Janez lepo sprejel. Tanja je nato gospodarja presenetila z rojstnodnevno torto. Janez: “Tega pa res nisem pričakoval.” Obdaril ga je še Matej, Mihaela pa mu je namenila lepo voščilo, pri čemer ni mogla skriti, kako zelo rada ima svojega ‘atana’.

icon-expand Janez je presenetil Mihaelo in Mateja, Tanja je presenetila njega. FOTO: POP TV

David je svojo Vanjo peljal še na večerjo in izbranka ga je pohvalila: “Zelo lepo.” David: “Lepa si tudi ti ... Zelo privlačno.” Bil je zelo zadovoljen, ker se je tako lepo uredila, in je malce lovil sapo. Vanja ga je nato dražila, da se jima bo na večerji pridružila njena mama, nato pa je povedala, da se šali. David pa je izjavil, da če bi njena mama res prišla, da ga ne bi več videla. Ko jo je vprašal, kaj jo moti na njem, je iskreno povedala, da je preveč živčen. David: “Dobro, to je življenjsko. Takšni smo Primorci.” Sam ne bi ničesar spreminjal na Vanji, kajti zdela se mu je inteligentna, delovna in samostojna. Povedal je, da si jo želi bolje spoznati: "Sem srečen in vesel. Sem prepričan, da sem izbral pravo.” Tudi Vanja si je želela resne zveze z njim: “Predobro mi je z Davidom. Kot da so sanje in upam, da se te sanje ne končajo.”

icon-expand Davidu se je ob lepi Vanji kar smejalo ... FOTO: POP TV

