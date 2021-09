Mihaela na hitrih zmenkih: Stiskala se pa še ne bova

Po tem, ko so junaki podeželja na romantičnih večerjah bolje spoznali prve kandidate in kandidatke, bodo v nocojšnji oddaji na svoj račun prišli še ostali snubci in snubke. Pestro dogajanje si lahko že zdaj ogledate na VOYO. Videli boste lahko, da bo Miroslav na hitrih zmenkih po Julijani spoznal že drugo krasno žensko. Ali bo to omajalo njegovo prvotno odločitev?