Mihaela našla srečo z Janezom, ki ji je že nadel zaročni prstan

Mihaela Krajnc se je po razhodu z Matejem Rokavcem zaljubila v Janeza, s katerim želi ostati do konca svojih dni. Izbranec ji je dokazal, da ji bo stal ob strani tudi v težkih časih. Pred kratkim se je namreč morala spopasti z bolečo izgubo mame.

Mihaela Krajnc in Matej Rokavec sta bila lep par. Med njima se je iskrilo, pogovarjala sta se o skupni prihodnosti in tako je bilo tudi po koncu snemanja Ljubezni po domače. Mihaela: “Z Matejem sva se res ujela. Tudi ko so kamere ugasnile, ni zmanjkalo tem za pogovor. Spoznala sem tudi njegova dva sončka.” A na snemanju zadnje oddaje je presenetila z novico, da nista več skupaj. Mihaela: “Največji oviri sta bila razdalja in dejstvo, da imava oba doma kmetijo. Nikogar ne moreš prisiliti v nekaj, kar mu ne ustreza, zato se mi zdi najina odločitev čisto normalna. Razhod ni bil težak, saj sva se pogovorila in ugotovila, da bi to obema najbolj ustrezalo. Včasih moraš poslušati glavo, ne samo srce.”

icon-expand Mihaela in Matej sta šla vsak svojo pot. FOTO: POP TV

Matej je kasneje navezal stike s Sentyo Tio Awbell in jeseni sta se razveselila svojega prvega skupnega otroka. Mihaele novica ni presenetila – zanjo je izvedela že pred gledalci. Mihaela: “Matej mi je to povedal, že ko smo snemali pri nas doma. Vesela sem zanju in mislim, da sta si bila namenjena že od začetka.”

icon-expand Mihaela in Janez, s katerim želi ostati do konca svojih dni. FOTO: osebni arhiv

A tudi sama je po razhodu z Matejem našla čudovitega fanta, Janeza. Na snemanju je povedala, da ga je morala loviti, saj se ni dal kar tako, in očitno je tisti pravi. Mihaela: “Imava se super. Res je človek, ki ga želim imeti ob sebi do konca. Oba sva isto trmasta – kar si zastaviva, to doseževa. Prav tako imava podobne cilje v življenju.”

icon-expand Janez ji je nadel zaročni prstan. FOTO: osebni arhiv

Da tudi Janez misli še kako resno, je dokazal s tem, da je že šel na kolena. Mihaela: “Zaroka je bila preprosta, takšna, kot sem si jo želela. Brez kompliciranja in nepotrebnih stvari.” S tem ji je dal vedeti, da ji bo stal ob strani tudi v težkih časih. Mihaela je namreč novembra letos izgubila mamo, obenem pa postala skrbnica svojemu bratu oz. polbratu, kar je velika odgovornost. Mihaela: “Mislim, da nama gre odlično. Šolo je resno zagrabil, dobiva lepe ocene. Doma pa mi tudi pomaga, če je treba. Veliko nama pomeni tudi to, da nama ob strani stoji Janez. Pravijo, da se vse zgodi z razlogom, in mislim, da imajo prav.”

icon-expand Ljudje morajo po Mihaelini spremembi videza kar malo razmisliti, od kod jim je znana. FOTO: osebni arhiv