Mihaela po zmenku z Urošem vsa pretresena

Uroš je Mihaeli Krajnc izpovedal ljubezen, kar jo je povsem pretreslo. Zmenek med Milanom Podgornikom in Majdo je zanetil iskrice ljubosumja. David Krulčič in Manja sta se malce zbližala, Mitja pa ob Sonji ni pozabil na Natašo.

David Krulčič je svoja dekleta pričakoval v vili z bazenom. Povedal je, da iskrica še ni preskočila in da mora svoje tri kandidatke še spoznati. Sentya je prišla prva in nanjo je naredil dober vtis. Povedala je, da se zaradi zlate karte počuti zelo posebno. Ko je omenila, da se ji zdita konkurentki super, je bil David iskren: “Zate sta super. Jaz pa še ne vem.” Vanja je veliko konkurentko videla v Manji, ta pa je opazila, da je največ kemije prav med Davidom in Sentyo. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO.

Milan Podgornik je lepo uredil svoje domovanje in med čakanjem na svoje dame prepeval. Povedal je, da iskrica še ni preskočila, in morda je tudi zaradi tega med čakanjem kar zadremal. Toda njegove dame mu niso zamerile in so se v njegovi družbi počutile zelo lepo. Ko jim je povedal, da sta rože, ki krasijo njegov dom, kupila z njegovo pokojno mamo, je komaj zadrževal solze. Cecilija je tuhtala, da potrebuje žensko, ki bi ga crkljala, kot ga je njegova mama. Upala je, da bo to ona.

Mihaelina babica je poskusila jabolčna zavitka in kot zmagovalnega izbrala Uroševega. Kandidat si je s tem prislužil zmenek. Metkin kandidat Denis, ki je profesionalni kuhar, je sicer menil, da bi si zmago bolj zaslužil Matej. Metkin kandidat Matej pa je ob dirigiranju gospodarja Janeza ugotavljal: “Mislim, da se bom moral malo bolj potruditi, ker sem bolj črnogorske sorte.”

Vanji je razbijalo srce, ko sta se z Manjo približevali vili, pred katero sta že čakala David in Sentya. Junak podeželja jim je kar naravnost povedal, da se ne bo vmešaval, če bo med njimi izbruhnilo ljubosumje. Vanja je napovedala, da se bo to vsekakor zgodilo, saj da je tudi sama malo ljubosumna.

Medtem ko sta Nataša in Vesna s pomočjo meditacije iskali notranji mir, sta Sonja in Mitja Rus uživala na kosilu. Sonja se je spraševala, zakaj Nataša ni uporabila zlate karte, Mitja pa je laskal Sonji: “Ti si neustrašna. Ti zmagaš brez kart. Zmaguješ in to mi je všeč.” Sonja se je bala: “Jaz mislim, da Nataša kar gori od ljubosumja in da bo, ko prideva nazaj, živa eksplozija.” Nato sta prejela Tanjino pismo, v katerem jima je ponudila možnost prenočitve na prelepi domačiji, a Sonja tega ni izkoristila: “Jaz štren med vama ne mislim mešati. Jaz se Natašinih izpadov ne bojim, ampak vseeno sem ženska principa in te premalo poznam, da bi preživela celo noč s tabo.” Dodala je: “Upam, da moje odločitve ne boš sprejel kot zavrnitev, ampak kot neko upanje za naprej.” Mitja jo je objel, povedal je, da je super punca.

Milan je svojim damam povedal, da bo izbranki sešil obleko, zato jim je vzel mere. Pri Ceciliji pa se je smejal: “Huhuhu, to se bo pa treba kar potruditi.” Majda ga je dražila, da bo moral šivati ponoči, in prav njo je povabil na pogovor. Cecilija se je pritožila, češ da bi moral povabiti vse tri, ker jih še ne pozna, Marjana pa je omenila zlato karto. Ko se je na Milanovem obrazu izrisalo neodobravanje, sta zatrjevali, češ da nista ljubosumni, na samem pa sta se le pritoževali, češ da jima ni vseeno. Cecilija je tudi menila, da je Majda preveč posesivna.

Uroš je bil na zmenku z Mihaelo romantično razpoložen: “Komaj sem čakal ta trenutek, da lahko Mihaeli izpovem vso svojo ljubezen, naklonjenost in predanost.” Zahvalil se ji je za zmenek, ona pa ga je spomnila, da se bo moral zahvaliti kar njeni babici, ker je izbirala ona.

Peter je na zmenku z Metko zaljubljeno zrl v njene oči. Zahvalil se ji je, ker ga je izbrala prvega, in zdelo se mu je, da je to po zaslugi njegove nove barve las in tetovaže. Tudi Uroš si je omislil novo tetovažo, in sicer si je dal tetovirati Mihaelino ime: “To je samo zate narejeno, zate z največjo ljubeznijo.” Mihaela ga je opozorila, da manjka ena črka, Uroš pa je suvereno nadaljeval: “Nisem pa izpustil svojih čustev do tebe.” Mihaela: “Še nikoli si ni noben fant vtetoviral mojega imena, sploh pa ne narobe.” Priznal pa je, da se je zaljubil na prvi pogled. Ko je omenil, da ima zanjo še eno presenečenje, je Mihaela zastokala: “Ne še enega.” Podaril ji je še rožico, vzgojeno “doma in pod svobodnim soncem”, na koncu pa ocenil: “Iz te moke bo ena dobra orehova potička.”

Mitja je bil presenečen, ko sta se s Sonjo vrnila z zmenka, Natašo in Vesno pa zalotil med meditiranjem. Mitja: “Mislil sem, da bo hiša gorela.” Nataša je pozorno opazovala situacijo in ugotovila, da se nima česa bati. Ko je Sonja povedala, da je odklonila Tanjino povabilo, ker je ženska, ki ne meša štren, je Nataša izjavila: “To je nekaj novega.” Sonja se ni pustila motiti: “Sem pa tukaj v šovu, da se borim. Imamo vsi enake pravice. Jaz vem, da on spi s tabo. Ampak to mene niti malo ne briga, katera ga greje ponoči. Važno je, katera ostane na koncu.”

Majda je na zmenku občudovala svojega junaka. Zanimalo jo je, kakšno mnenje si je ustvaril o njej. Milan jo je spomnil, da ji je namenil zlato karto, na zmenku pa je podaril še rože. Majda je ocenila, da zna z ženskami delati kot z rožicami: “Mislim, da je zelo čustven. On skriva v sebi veliko več, kot pokaže.” Nazdravila sta na njuno ljubezen, potem pa je postal sumničav, da ga hoče napiti, da bi ji povedal kaj več. Majda: “Moram reči, da sem zelo uživala z Milanom in mi postaja všeč.”

Manja je uživala ob pogledu na Davidovo športno postavo. Manja: “Všeč so mi moški, ki vedo, kaj hočejo, in se za to tudi borijo.” Bila mu je simpatična in skupaj sta se zelo zabavala. Drug drugemu sta namenila nekaj komplimentov, njega pa je zanimalo, zakaj je še vedno samska. Pojasnila je, da se je v zadnjih letih zresnila in je pripravljena na zvezo, a se mora moški malo potruditi. Manja: “David bo moral pokazati malo prijaznosti in romantičnosti, da se bo dotaknil mojega srca.” Zdelo pa se ji je, da sta si že malce bližje.

Cecilija je med čakanjem na Milana in Majdo pokadila skoraj celo škatlo cigaret. Ko sta se vrnila, sta ju z Marjano pozorno opazovali, Milan pa se je šalil: “Jaz sem se tako lepo držal ... Majda je govorila, jaz pa sem bil tiho in sem samo kimal.” Ceciliji se je zdelo, da je Majda preveč navdušena, malo preveč rdeča in zagreta: “Pri njej vidim, da so kar resni znaki zaljubljenosti. Pa če je že zdaj to že vse tako zagreto, kaj sploh še delam tukaj.”

Mihaela pa je bila po zmenku z Urošem pretresena. Metki je zaupala, da je bilo zelo lepo, da pa ji je Uroš izpovedal ljubezen, kar ni v redu. Mihaela je povedala, da je preveč mehek, Metka je svoji nečakinji zaupala, da je Peter preveč ustrežljiv, in skupaj sta prišli do zaključka, da potrebujeta pravega moškega.

