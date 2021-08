Mija je izgubila ljubezen svojega življenja, a je pripravljena znova odpreti svoje srce

53-letna Mija Rovtar iz Kočevja je v svojem življenju že doživela pravo ljubezen. Njena pravljica se je začela, ko je bila stara komaj 16 let. Mija: “ Med počitnicami sem delala kot dijakinja v tovarni, kjer je bil on zaposlen že kar nekaj let. Ko sem zlagala papirje, sem zaslišala smeh in njegov glas. In sem šla za tem glasom. Rekla sem si, da tega fanta moram imeti. Ko sem ga zagledala, se mi je pa stemnilo pred očmi, ker je bil 16 let starejši od mene, je bil že moški in take frklje ni gledal. In potem sem za njim hodila po tisti tovarni. On je čudno gledal, sem mu rekla, da ga hočem za fanta, pa se je smejal. Je rekel: “To ne gre tako, ti si tako mlada.” Sem mu rekla: “Ne, ne, sem starejša, 18 sem stara.” Sva šla na sprehod, najprej ni hotel, ampak sva šla, pa zvečer me je čakal, ko sem končala s službo. ” Vezi med njima so postajale vse močnejše in se niso pretrgale niti, ko je izvedel, koliko je v resnici stara. Mija: “Se je kar usedel. Malo je bil jezen. Takrat sem bila stara že 17 let. Ampak sem mu rekla, da ga hočem imeti, da ne bo imel miru pred menoj. ”

Z možem sta bila skupaj 35 let in bil je ljubezen njenega življenja, pravi kavalir stare šole. Mija: “On je bil nenehno pozoren, v vsakem trenutku mi je hotel ustreči. Jaz sem mu govorila, da mora gledati tudi nase. 30 let je vstajal zjutraj ob štirih in najprej časopise raznašal, potem je šel v svojo službo, ko je prišel domov, je hotel pa še delati okoli hiše. On je rekel: “Jaz uživam v delu, in če se meni kaj zgodi, da bosta vidva nekako živela.” Sem mu rekla, da se mu ne bo nič zgodilo, on pa je rekel, da je le starejši in ni hotel, da žena in sin živita v pomanjkanju. Tak človek je bil. Hotel je, da sem srečna in nasmejana, hotel je vse narediti namesto mene. In potem so bile malenkosti, ki veliko pomenijo. Če sva jedla tortico in je bila jagoda gor, jo je meni dal. Ko me je zeblo, bi slekel kožo za mene. Dihal je za mene, jaz sem pa zanj.”

Toda v njuno srečo je kruto zarezala bolezen. Njen mož je zbolel za rakom in tudi ko je začel izgubljati bitko, se Mija ni mogla sprijazniti s tem, da ga bo morda izgubila. Mija: “Jaz nisem hotela verjeti do konca. Zadnjih nekaj mesecev je šlo navzdol in on je to slutil. V bolnišnici so mu povedali, da je konec. Kemoterapija je nehala delovati in on mi tega ni hotel povedati. Še onkologinjo je prosil, da mi ne sme povedati. Ko me je čisto na koncu klicala, sem mislila, da sanjam. Je rekla: “Ja, zdaj se bo treba pa posloviti.” Jaz sem mislila, da sanjam. Pred tem mi je hotel povedati, kako naj živim naprej, ampak jaz tega nisem hotela sprejeti. Pa je pisal v zvezek. Je rekel: “Če nočeš mene poslušati, potem pa vsaj ta zvezek odpri, ko bom jaz umrl.” Jaz sem šla potem prve mesece samo po tem zvezku. Nisem vedela čisto nič.”