Mija našla pravo ljubezen, Lovro jo je zaprosil za roko

Tanja Postružnik Koren je v zadnji oddaji Ljubezen po domače prišla preverit, kaj se je zgodilo z junaki podeželja in njihovimi izbrankami in izbranci, potem ko so kamere ugasnile. Prvi je bil na vrsti Jure Novak , ki je imel za seboj zanimivo izkušnjo. Jure: “ V oddajo sem prišel po nove prijatelje, z možnostjo za kaj resnega, odhajam pa z delno izpolnjeno željo. ” Napovedal je, da bo Tanja glede razpleta njegove zgodbe zelo presenečena. In res. Jure o Lei Bertoncelj : “ Malo sva se odmaknila drug od drugega. Ko prideš nazaj v svoje okolje, malo upade interes in sva zaplula vsak svojo pot naprej. ” Bil pa je mnenja, da se bosta v prihodnosti še našla, kot prijatelja. Tanja je organizirala srečanje, ki se ga je Jure razveselil, zato da bi opravil z neporavnanimi računi.

Na srečanje z Juretom sta čakali Teja Marin in Lea in slednja je povedala, da se med njo in Juretom ni izšlo. Lea: “ Enostavno ne gre. Preveč bi se kregala. ” Kasneje je še povedala: “ Jaz se ne vidim z njim. Saj je v redu fant, ampak ima pa tiste, ene svoje fore, če lahko tako rečem, in definitvno se to ne ujema z mojim karakterjem. ” Ko je prišla še Patricija Harl in povedala, da je bila " z enim drugim Juretom ", je Teja izjavila: “ Kaj? Pa to je huje kot telenovela. ” Lea in Patricija sta še povedali, da je bil Jure Novak silno jezen, ker je odšla k Juretu Struni. Patricija: “ Njemu se sploh ne da razložiti. On ni pripravljen niti poslušati, kaj šele, da bi poskusil razumeti. ”

Dekleta niso bila pretirano vesela, ko se jim je Jure pridružil. Patricija je kar naravnost povedala, da ji ni prijetno. Jure je izrazil željo, da bi si lahko brez zamer pogledali v oči. Ko pa je Patriciji rekel, da bo 'zadeve požrl', se je razburila: “ Kaj imaš ti za požreti? Dobesedno nič ti nisem naredila, ti si mene neke stvari obtoževal. Moraš tudi ti malo začeti razumeti stvari, saj nisi star 15 let. ” Zdelo se ji je, da se je želel prikazati v lepi luči in da mu v resnici ni do razčiščevanja.

Na Jureta so čakale Manuela Fittkau , Sara Feher in Nataša Masten , ki je povedala: “ Jure se po moje zaveda, da je naredil eno napakico. ” Zdelo se ji je, da je Sloveniji želel dokazati, da je našel lepo, postavno dekle, ni pa gledal na karakter in njen stil življenja. Nataša: “ Kar dejansko jaz vse imam … Dragi, napako si naredil. ” Jure se je razveselil, ko je spet videl svoja dekleta, spomnil se je vseh trenutkov, ki so jih preživeli skupaj. Ko je objel Patricijo, mu je bilo najbolj toplo pri srcu. Ona pa se je počutila čudno, ker se ji je zdel hladen in se je izogibal očesnemu stiku.

Nataša je nato omenila, da so starejše kandidatke bolj prizemljene, mlajše pa še malo letijo in ne vedo, kaj bi. Patricija se je ob tem razburila, češ da ima zastavljene cilje v življenju. Jure ji je stopil v bran, češ da je Patricija zelo odrasla oseba, zato ga je tudi pritegnila. Jure: “To je Nataša. Že dve leti to gledamo in to je to.” Ko si je druščina ogledala posnetke, je Patricijo kar malce stisnilo pri srcu. Manuela: “Se pravi, bi bila še vedno rada z njim? Ti je žal?” A Patricija ni želela govoriti o tem. Spomnila se je, kako zelo ji je bilo lepo z Juretom. Tanja je zaključila, da je med njima še veliko odprtega, Jure pa se je po njenem odhodu vsem dekletom lepo zahvalil, ker so prišle na ranč. Izrazil je željo, da bi to bil začetek in ne konec njihovega prijateljstva. Jure: “Ali pa mogoče še kaj več, a ne Patricija?” Ta je povedala, da si bo vzela čas za razmislek, in če ji ne bo dalo miru, ga bo poklicala.

Lovro gre na kolena

Mija Rovtar je Tanji zaupala, da je v oblakih. Sprva si ni hotela priznati, saj se ji je zdelo nemogoče, da bi doživela nekaj tako lepega. Mija: “Takih moških kot je Lovro, takih ni.” Dodala je, da ne moreta drug brez drugega, in da ji med drugim pomaga negovati mamo. Medtem ko sta se držala za roke, je Mija povedala, da so dnevi prekratki, da sta polna načrtov, veliko delata in se ukvarjata s športom. Lovro: “Če bi rekel, da letim, bi bilo to mogoče nekaj podobnega. Zelo srečen sem.” Mija je bila ponosna nase, da je zbrala pogum za sodelovanje: “Kot da bi me nekaj vodilo, da naj grem v to oddajo.” Povedala je, da je skupaj z Lovrom našla samo sebe.