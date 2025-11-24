Mija o dogajanju v šovu: To je zame tragedija

Mija Rovtar je med ogledom tokratne oddaje Ljubezni po domače sočustvovala s Petrom Benedikom . Prepričana je bila, da ga Nina Radi, ki jo je izbral, sploh ne mara. Enakega mnenja sta bili tudi Sara Feher in Patricija Harl . Sara je izjavila, da je bilo že od vstopa v šov jasno, da Nina ne bo razvila čustev do Petra. Mija se je spraševala, kakšnemu romantičnemu potovanju bomo priča, in sklenila: " Raje sem doma. "

Patricija je kmalu zatem pravilno napovedala, da bo ena postelja v sobi predstavljala težavo za Nino. Mojca Šumnik: "Zakaj pa je potem šla z njim na romantično potovanje?" Mija: "Ona ne čuti do njega nič." Alenka Brezovšek: "Grozno mi je za njega." Mija in gostja Joži Lesiček sta se strinjali, da gre za tragedijo. Mija: "On pojma nima, zakaj noče ženska v isti postelji spati s tabo. Ker te ne mara. Ker ji nisi všeč." Jure Struna pa je dodal: "Če bi Moniko vzel, se ne bi zdaj tu pogovarjala."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.