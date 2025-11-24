Svetli način
Mija o dogajanju v šovu: To je zame tragedija

Velenje, 24. 11. 2025 09.57 | Posodobljeno pred 1 uro

Su.S.
Komentarji
7

Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so s težavo spremljali romantično potovanje Petra Benedika in Nine Radi. Medtem ko so videli veselje in zaljubljenost s Petrove strani, pa tega niso mogli reči za izbranko. Da gre za tragedijo, se je strinjala tudi gostja Joži Lesiček.

Mija Rovtar je med ogledom tokratne oddaje Ljubezni po domače sočustvovala s Petrom Benedikom. Prepričana je bila, da ga Nina Radi, ki jo je izbral, sploh ne mara. Enakega mnenja sta bili tudi Sara Feher in Patricija Harl. Sara je izjavila, da je bilo že od vstopa v šov jasno, da Nina ne bo razvila čustev do Petra. Mija se je spraševala, kakšnemu romantičnemu potovanju bomo priča, in sklenila: "Raje sem doma."

Patricija je kmalu zatem pravilno napovedala, da bo ena postelja v sobi predstavljala težavo za Nino. Mojca Šumnik: "Zakaj pa je potem šla z njim na romantično potovanje?" Mija: "Ona ne čuti do njega nič." Alenka Brezovšek: "Grozno mi je za njega." Mija in gostja Joži Lesiček sta se strinjali, da gre za tragedijo. Mija: "On pojma nima, zakaj noče ženska v isti postelji spati s tabo. Ker te ne mara. Ker ji nisi všeč." Jure Struna pa je dodal: "Če bi Moniko vzel, se ne bi zdaj tu pogovarjala."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače na kavču 2025
Zaljubljeni Dejan, ob Patriciji mu je pošteno vroče

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
24. 11. 2025 11.17
Pač bo potegnu kratko ker je razmišlja z napačno glavo. In bi ga še razumel da je Monika bila čudna ali grda če lahko temu sploh tako rečem... Je bila pa daleč od tega... Normalna punca prijazna... Luštna..... Itd..
ODGOVORI
0 0
lepdanvsakdan
24. 11. 2025 11.16
+1
Nina je luštna punca in kaže se lepo navzven z mirnostjo...ampak vedno je ta ampak...je samovšečna in vase zagledana pa morda išče princa z polnimi žepi da bo lahko hodila po potovanjih hotelih itd. Taka punca ne ve kaj so vsakodnevne obveznosti...važno da se slika in pozira...upam da se to z temi sliakmi in selfiji in plačevanjem onlyfans ukine, bodo bolnice polne pa bo spet narobe, ker je pa zdravsteni sistem slab pa je vse skupaj začaran krog....pišem brez ločil vem ampak pičim dalje
ODGOVORI
1 0
Tho mp son
24. 11. 2025 11.15
Joži Lesiček ? OMG kakšna pojava !
ODGOVORI
0 0
Peni Stojanović
24. 11. 2025 11.14
kaj vam ni jasn, prvo sekundo ko jo pogledas ti je jasno da si nimas kaj z njo pomagat
ODGOVORI
0 0
bb5a
24. 11. 2025 11.13
Peter je razmišljal z napačno glavo... ni ne prvi, ne zadnji...
ODGOVORI
0 0
Drugorazredni Turk
24. 11. 2025 10.54
+3
Kakšna tragedija neki. Nina, tko kot marsikera druga, je bla v šov postavljena zato da je zafilala lukno, ker je bilo premalo tapravih prijavljeno. Na konc je ratala zadrega, ker jo je izbral, njej pa nikoli ni blo res do njega. Sj je bla pri poloni ista situacija, sam da tm je Dejan to znal prepoznat in se ni pustu zmest. Peter je mel pa na dosegu roke žensko k ga hoče, pa je ratal pohlepen in zdj ma kr ma.
ODGOVORI
3 0
optimistikus
24. 11. 2025 10.53
+2
Za takšne kot je Nina Radi in njej podobne jo škoda vsakršnih besed, če bi kaj valjala nebi bila sama
ODGOVORI
2 0
