Mija vneto brani Josipa: Kar misli, to pove

Komentatorji v Ljubezni po domače na kavču niso pozabili na prepir med Josipom Antolićem in Ireno Drozg . Jure Struna se je čudil, češ zakaj kandidatka še ni odšla. Tudi Alenka Brezovšek je bila prepričana, da Josipu ne bi mogla oprostiti: " Mene bi že odneslo, samo kadilo bi se za mano. "

Toda junak ima prav na enem izmed kavčev morda največjo zagovornico pod soncem. To je Mija Rovtar , ki občuduje Josipovo neposrednost in iskrenost, saj ne mara pripovedovanja pravljic in laganja. Mija: " On je knap. On kar misli, to pove ... On nič ne skriva, meni so všeč takšni moški. Tudi če malo grobo deluje, mogoče malo čudno, ampak to je meni všeč, to je stara šola in meni je to blazno všeč. "

Mija je ostala neomajna tudi v nadaljevanju, ko se je v gostilni med junakom in njegovimi damami vnel prepir. Mija: "Človek je lačen, danes se je malo najedel, ko je šel v gostilno. Drugače je pa vedno lačen. Kako bo funkcioniral s štirimi ženskami, če je lačen?" In je še dodala: "Pokrovka se mu je dvignila čisto gor do neba, vse štiri pritiskajo nanj, vsaka ima kakšne nemogoče zahteve. Ali bo Josip temu kos ali ne?"

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.