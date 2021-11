Milan in skrivnostna dama sta še vedno samo prijatelja: Sam bog ve, kako bo

Po tem, ko se je Milan Podgornik poslovil od vseh treh kandidatk hkrati in se odpravil k skrivnostni dami, je sledilo razburljivo dogajanje. A junak podeželja pravi, da s pošiljateljico ljubezenskega sporočila nista naredila koraka naprej, zato še vedno živi sam.

Milan Podgornik se je v šov Ljubezen po somače – vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO – prijavil z iskrenim namenom, da bi našel življenjsko sopotnico, ki bi ustrezala vsem njegovim željam. Lepota ni bila na prvem mestu. Milan: “Lepota, to je tako minljivo in relativno … Lepota je tudi v duši, ampak jaz kot krojač, kot modelar seveda gledam tudi na mere in vem, kaj je estetsko. Zato težko dobim žensko svoje generacije. Do zdaj še nisem srečal takšne, da bi naredila sto kilometrov s kolesom, da bi drva pripravljala, da bi znala kuhati, da bi plesala, da bi imela mere kolikor toliko primerne. Nisem še srečal take. Govorim o svojih letih, zmeraj so takšne deset let mlajše.”

Milan Podgornik je na romantično popotovanje stopil z vso resnostjo: "To ni igra. Človek da dušo na pladenj."

In ker je sam postaven, urejen in šarmanten Kraševec, pravi kavalir, so bile dame, ki so se prijavile, hitro očarane in začarane. Med njimi je bilo precej tekmovalnosti, pa tudi malce ljubosumja, a Milan skromno pravi: “Ne vem, ne morem reči tega. Jaz sem bil tako kot Izolan David. V tem primeru sem bil tudi jaz problem.” In doda: “Ne, da se hvalim, tudi ko grem na veselico ali izlet ali kam drugam, nisem ravno pri zadnjih. Sem tak človek. Meni rečejo upokojenci: 'Če ni Milana, ni žura na izletu.' Sem vesel in spontan človek. Cenim spontanost, nikoli ne premlevam stvari.”

Skrivnostna dama je poskrbela za preobrat v Ljubezni po domače.

Spontanost je pokazal tudi po tem, ko ga je z ljubezenskim sporočilom presenetila skrivnostna dama, ki se ni želela izpostavljati pred kamerami. Neznanka, s katero sta imela skupno zgodovino, je storila ravno to, kar si je tako močno želel. Milan iskreno: “Jaz ne bi šel v oddajo, če bi skrivnostna dama to že prej povedala." A ker ga je presenetila ravno med snemanjem oddaje, se je Milan znašel v zapleteni situaciji. Milan: "Po tistem pismu sem bil še kako pod stresom … Jaz bi bil drugačen človek, še bolj za hec, še bolj bi se lahko nasmejali, če tega pisma ne bi dobil.” A se je od svojih kandidatk poslovil in se odpravil k stari ljubezni. Zaupal nam je, da je bilo nadaljevanje, ki ga kamere niso več posnele, razburljivo, da pa imata s skrivnostno damo še danes samo prijateljski odnos. Milan: “Ker se tudi jaz bojim razočaranja in se hočem prepričati o iskrenosti njenih čustev. Naprej pa sam bog ve, kako bo.”

Ganljivo slovo

Milan tako še naprej živi sam v svojem raju v Trnovem pri Gorici z lepimi spomini na snemanje Ljubezni po domače. Povedal je, da je bil zadovoljen s svojo predstavitvijo v oddaji: “Ravno danes sem napisal Tanji sporočilo, da se ji zahvaljujem. Da je bilo vse lepo prikazano, da mi ni res nič žal. Jaz sem hotel, da bi bil videti kot kavalir, kar tudi sem. Ekipa je bila zelo poštena, kandidatke so bile super ... Peta sezona je zelo na nivoju.” Poklical je tudi Majdo in se ji je zahvalil: “In sem rekel: 'Majda, vsi govorijo, ko naju vidijo skupaj po televiziji, da bi ti bila zame. Samo na žalost se midva o tem nisva pogovarjala.'" Ali se še bosta? Sam bog ve.

Gledalci menijo, da bi bila zanj prava Majda.

Ljubezen po domače je po novem na sporedu ob petkih in sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsaka oddaja bo že teden dni prej na VOYO.

