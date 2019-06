Milan misli resno, plesal je s Katarino Venturini

Milan Tržan se na vse pretege trudi, da bi osvojil Ireno Drozg . Ker si njegova izbranka želi plesati, sam pa tega ni bil najbolj vešč, se je dogovoril za učne ure pri slovenski plesalki, učiteljici plesa in plesni sodnici, Katarini Venturini . Sodnica šova Zvezde plešejo se je z veseljem odzvala, saj je bila v igri ljubezen. Začutila je namreč, da se je Milan res zaljubil in zato mu je želela pomagati.

Milan je imel ob prvem srečanju z lepo in postavno Katarino precejšnjo tremo in se mu je malce zapletal jezik, a ga je s svojim občutkom in toplino hitro uspela sprostiti. Padla je tudi prva, odlična ocena: "Po moje je bila Irena kar malo preveč stroga do Milana, ker mu gre dobro." Kmalu zatem pa je svojemu učencu namenila še kompliment: "Vi ste naravni talent."