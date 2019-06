'Mogoče si ti malo scrkljana, malo razvajena'

Milanove besede bodo Ireno precej ujezile, saj je vseskozi poudarjala, da se ji to zdi še kako pomembno. Toda Milan ne bo izbiral besed in ji bo med drugim navrgel še: "Mogoče si ti malo scrkljana, malo razvajena, ali kako." In to bo sodu izbilo dno. Irena bo povzdignila glas in mu vrgla v obraz, da si želi partnerja, s katerim bi imela vsaj eno stvar skupno. Irena: "Midva je nimava."