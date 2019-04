Milan o boleči izkušnji: Vse sem ji dal, ona pa me je dolgo varala

Milan Tržan je med pogovorom z Vesno v eni od preteklih oddaj Ljubezen po domače razkril, da so ga ženske velikokrat ovile okoli prsta, od tod njegova previdnost. Milan: "Imel sem veliko takih, ki sem jim nudil vse, za mojim hrbtom pa so govorile, da sem najslabši, da sem hudoben. Vse sem jim dal, tudi rešil sem jih iz največjih stisk in jim ponudil vse, nazadnje pa so šle drugam ali pa so grdo govorile o meni."

Podoben, žalosten konec je imela tudi njegova več kot dve desteletji trajajoča zgodba z materjo njegovih dveh hčera. Milan: "Vse sem ji nudil, ona pa je drugega našla in tudi pred tem me je že dolgo varala in grdo govorila o meni."

'Hudoben ne znam biti, nisem alkoholik'

Milan je po številnih razočaranjih v ljubezni prišel do sklepa: "Tiste ženske, ki so dobre in razumevajoče, so zasedene, tiste, ki me hočejo pa samo izkoristiti, pa se lepijo name. Hudoben ne znam biti, nisem ne alkoholik, ne nič, ampak ta moja dobrota tepe mene samega."

Vsem tistim, ki mu očitajo, da ne ve, kaj bi sploh rad in da nobena ne ostane pri njem, odgovarja: "Ženske, ki sem jih imel, vam jih priporočam. Imejte jih in boste sami ugotovili, kje je problem."