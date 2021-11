Milan se je s solzami v očeh poslovih od vseh treh dam hkrati

Junak podeželja Milan Podgornik je Tanji Postružnik Koren in svojim damam zaupal, da ga srce kliče drugam, zato se je od njih poslovil. Miroslav Košir je doživel najlepši zmenek v svojem življenju, Sentya pa je Manji z zlato karto odvzela zmenek z Davidom Krulčičem.

Milan Podgornik je, potem ko je prejel ljubezensko pismo skrivnostne dame, šival vso noč, da bi dokončal obleko zanjo. Milan: “Mi gre pa po glavi tisoč stvari, ki jih še moram postoriti in kaj me še čaka.” Napovedal je, da ima pred seboj težek dan. Medtem ko je kolesaril, da bi nabral energijo, pa so si njegove dame že ogledale obleko. Cecilija je ugotavljala, da je res lepa: “Ampak to je za eno suhico.” Dame so bile ob tem zmedene, izgubljene, pa tudi razočarane. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden prej ogledate na VOYO.

Cecilija: "Ampak to je za eno suhico."

David Krulčič je svoja dekleta povabil na barko, na kateri so zelo uživala. Vanja zaljubljeno: “Končno smo ga videle tudi brez majice, v kopalkah. Top postavica, res.” Junak podeželja je nato na zmenek povabil Manjo in ta je takoj vprašala: “A bova sama?” David: “Ja, ne vem, to moraš vprašati svojo mamo.” Vanja si je mislila: “Lahko bi tudi kakšno drugo povabil. Recimo mene. Še enkrat. Mogoče.” A je Sentya dogovarjanje prekinila z zlato karto, saj si je zelo želela iti na zmenek z njim: “Da imam še eno šanso, ne samo v avtu.” David njene poteze ni pričakoval: “Prišla bi tudi ti na vrsto.” A se je moral sprijazniti s pravili igre, Manja pa je še napovedala, da se bo borila zanj: “Ne morem tako živeti.”

Ko zaradi zlate karte ostneš brez zmenka ...

Joži je ostale dame Miroslava Koširja dražila, češ kaj so ponoči počele, da je tako škripalo: “Je tako ropotalo, da celo noč nisem spala.” Jožica je poudarila, da je spala sama na svoji postelji in da tudi Miroslav pred poroko ne sme spati z nobeno. Joži je nato damam dala ljubezenski napoj, a je bil strašno pekoč. Irena: “Ko je Joži potegnila ven tisto flaško, sem mislila, da nas hoče vse zastrupiti, da bo potem imela prosto pot do Miroslava.”

Joži se ne da.

Milan je Tanji Postružnik Koren zaupal, da ni med njim in kandidatkami preskočila nobena iskrica. Tanjo je zanimalo, zakaj se njegova dama, ki mu je izpovedala ljubezen, ni prijavila. Povedal je, da o tem preprosto ni razmišljala, nato pa naznanil: “Danes nastopi dan resnice, ker je prav, ker ženske si to zaslužijo. Čeprav bo meni težko.”

Milan je presenetil Tanjo.

Sentya je Davida na zmenku presenetila s saksofonom. David: “Od kod njej saksofon?” Sentya se mu je nato pridružila v jacuzziju, v katerem je uživala in se ga, kot je razkrila, malce dotaknila. David je povedal, da se zaradi preteklih izkušenj še zadržuje in da še ne ve, katero dekle mu je bolj všeč. Poudaril pa je, da so mu vse tri simpatične. Sentya se je spraševala, kako bo potem sprejel končno odločitev. Želela si je, da bi bil pogumnejši, bila pa je vesela, da je unovčila zlato karto, saj je bil to zanjo eden najlepših dni.

Presenečenje za Davida.

Miroslav je svojo Julijano pripeljal na kraj, ki mu je zelo pri srcu. Kandidatka se je počutila kot v pravljici, še bolj pa, ko je Miroslav povedal, da ima ob sebi krasno žensko. Zaupala mu je, da se v njegovi družbi počuti kar dobro, kasneje pa dodala, da ga težko gleda v oči: “Otrpnem, sem brez besed.” Bala se je, da bo, ko se bo naslednji dan zbudila, teh lepih sanj konec. Miroslavu je priznala, da ji je nerodno in da bo kaj več povedala, ko kamer ne bo zraven. Se ji je pa ob njegovih ljubezenskih izpovedih orosilo oko. Miroslavu se je zdela prekrasna, zmenek pa najlepši v življenju.

Miroslav na (za zdaj) najlepšem zmenku v svojem življenju.

Milanove dame so bile zaskrbljene, ko je Tanja povedala, da jih ta dan čaka izločitev. Majda je Milanu priznala, da so videle obleko, ki ne pristaja nobeni. Milan se je nato le izpovedal: “Ni prav, da vas zavajam.” S težkim srcem je povedal, da mu je druga dama dala svojo dušo na pladenj. Imena ni želel razkriti, povedal pa je, da imata skupno zgodovino, le pod isto streho nista živela. Vsi so se objeli, potem pa se je Milan poslovil od vseh treh kandidatk hkrati. Majda in Marjana sta mu zaželeli srečo, Cecilija pa: “Še en dokaz več, da moški lažejo.”

Milan se je poslovil od vseh treh dam hkrati.

Sentya in David sta nato uživala še na masaži, Miroslav in Julijana prav tako. Ko je Miroslav izvedel, da se je Julijana nazadnje masirala pred dvema desetletjema, si je zastavil cilj, da bosta več uživala, saj da je v življenju dovolj delala. David je svoji kandidatki nanizal vrsto komplimentov, češ da je sproščena, nasmejana, zelo pozitivna, prijazna, delovna, samostojna, dobrosrčna, družabna in ljubezniva. Sentya se je raznežila, spraševala pa se je, ali bi med njima lahko bilo kaj več. Oba junaka podeželja sta nato presenetili rdeči kuverti s ponudbo, da lahko s svojima kandidatkama tudi prenočita. Sentya je začutila divji utrip srca, a je David povedal: “Rade volje, a ne danes.” Menil je, da to ne bi bilo pošteno do Vanje in Manje. Julijana in Miroslav pa sta ponudbo sprejela v hipu in složno. Julijana: “To mi bo celo leto žal ali pa celo življenje, če tega ne bi izkoristila.”

Julijana in Miroslav sta potrebovala le nekaj sekund, da sta sprejela ponudbo.

Marjana je med pakiranjem povedala, da bi bilo več ljudi na svetu zadovoljnih, če bi bilo več takšnih zgodb s srečnim koncem. Bila je optimistična, da bo tudi sama doživela nekaj tako lepega. Majda se je strinjala in dodala: “Če bom našla moškega, vsaj toliko karakterno čustvenega, dobrega, bom z njim poskusila nadaljevati skupno življenjsko pot. Če ne, pa tudi prav.” Pripravljena pa je Milanu ponuditi ramo, če se njegove želje ne bodo izpolnile. Milan se je s solzami v očeh poslovil od svojih kandidatk, nato pa se je odpeljal, da bi skrivnostni dami poklonil obleko in se pogovoril z njo.

Milan, srečno!

Manja se je pritoževala, ker ji je zlata karta preprečila zmenek. Manja: "Hočem odgovore in hočem jih zelo kmalu." A po prihodu obeh golobčkov z Vanjo nista dobili odgovora na vprašanje, kaj sta počela. Sentya je opazila, da je imela Vanja cmok v grlu. David pa je svoja dekleta prosil: "Brez kakšnega ljubosumja." Vanja in Manja sta si oddahnili, ko sta slišali, da sta zavrnila ponudbo za nočitev. David je poudaril, da bi jo zavrnil, tudi če bi bil na zmenku z Vanjo ali Manjo. David: "Jaz sem malo težji človek. Problem je v meni, ne v vas."

David je svojim kandidatkam povedal, da je malo "težji" človek.

