Milan razočaral še eno od deklet: 'Ostal bo sam!'

Že ko so Milanove snubke prvič prišle k njemu, jih je neprijetno presenetil, saj jih je namesto njega pričakala prazna hiša. Odpravil se je namreč po Ireno, ki je vzela dogajanje v svoje roke in se z vlakom nalašč odpravila predaleč, da bi si izborila nekaj časa na samem z Milanom. Ta pa jo je nato kar povabil na zmenek, preostale snubke pa so ga ves dan čakale doma. Čeprav jim je obljubil, da se bo odkupil, ima s tem precej težav. Ko je na zmenek odpeljal Vesno, je ni prepričal, prav nasprotno, zelo jo je razočaral, saj je ocenila, da ima težke čustvene težave.