Milan vsak dan najde novo srečo: Niti najmanj nisem ženskar

Milan Stojnič je bil ganjen, ko je bil priča zaroki med Mijo in Lovrom v Ljubezni po domače. Njega se še vedno drži samski stan, a pravi, da mu za zdaj to tudi ustreza.

Milan Stojnić je bil eden izmed snubcev Mije Rovtar, ki je po smrti svojega moža znova odprla svoje srce in se podala na romantično popotovanje v Ljubezni po domače. Vrhničan ji je poslal pismo, ki je pritegnilo njeno pozornost, a ko je spoznal najstarejšega konkurenta, je takoj vedel, koliko je ura. Milan: “Jaz sem že prvi dan pričakoval, da bosta onadva postala par. Že takoj, ko sem srečal gospoda Lovra, sem videl, da je to to in da nimamo kaj za početi tam. Potem sem si pa rekel, da če že jem drek, bom pa vzel lopato, da prej končam.”

Na prvem zmenku z Mijo je doživel hladen tuš.

Na zadnjem snidenju pred kamerami sta bila z Davidom Sepetom priča zaroki, kar ga ni niti najmanj presenetilo. Opazili pa smo, da je pogled upiral v tla, in Milan prizna, da se mu je takrat malce orosilo oko: “Definitivno sem tak emotivec, mene je to vse skupaj tako ganilo. Moram priznati, da hitro zajokam. Za to trdo lupino, zunanjostjo, se skriva en tak fantek, ki ga nihče ni imel rad. Tako me drugi vidijo, ker sem ponavadi mogoče robusten na prvo žogo, ali pa si kdo predstavlja, da sem rahlo aroganten ali kaj podobnega, pa ni tako.” Na vprašanje, ali je sam morda že našel srečo v ljubezni oz. ona njega, odgovori: “Se bom tako izrazil, da vsak dan drugo srečo najdem.” Ko ga spomnimo, da bodo dekleta zaradi te njegove izjave morda mislila, da je ženskar, pa pove: “Niti najmanj nisem ženskar. Najdem srečo v številnih stvareh, ne samo v ženskah. Sem še vedno samski in za zdaj mi tako tudi paše, če sem iskren.” In to kljub temu, da sodelovanje v tako gledanem šovu s seboj prinese tudi določeno mero prepoznavnosti. Milan: “Opažam, da se me hčerka sramuje. Ampak to vseeno pripisujem tem pubertetniškim letom … Drugače pa nekega blaznega navala ni bilo, ker niti ne uporabljam socialnih omrežij, tako da je to malo težje ... Ponavadi k meni samo pristopijo fantje in dekleta, ki bi se radi fotografirali z mano, in to je to.” Kar je lepo, kajne? Milan: “Ja, zelo lepo, vsak se hoče fotografirati z orangutanom v živalskem vrtu. Nikjer pa moje ‘majmunice’.”

Med zaroko se mu je orosilo oko.

Za spremembo videza, kot smo jo lahko videli v zadnji oddaji Ljubezen po domače, se tako ne skrivajo spremembe v njegovem življenju. Milan: “Nič drugega kot to, da mi je frizer v tistem trenutku svetoval, naj bom tak, drugačen, ampak nisem več tak, čeprav sem pa še vedno poraščen. Kar se tiče britja, sem bolj alergičen na to. Ko sem bil majhen, sem se enkrat obril pri petih letih in je bilo dovolj. Sem pa že večkrat menjal svoj videz. Tam nekje do srednje šole sem imel nenehno irokezo, potem je pa Beckham začel z irokezami in sem si rekel, da nikoli več.” Milan tako svojo pot nadaljuje z novimi prijatelji s snemanja, še posebej sta se ujela prav s konkurentom Davidom Sepetom. Milan: “To je tudi ena sreča, ki še kar traja.” Gledalcem pa sporoča: “Trudite se ostati pozitivni in poskusimo izkoreniniti to zlo, ki je na svetu. To se mi zdi dosti pomembno. Ker se mi zdi, da nas obkroža z vseh strani in vdira v vse pore naše družbe.”