Milana pričakali kar dve Ireni, polomil ga je takoj na začetku

Približujemo se koncu poti iskanja sorodnih duš v Ljubezni po domače . Skoraj vsi podeželski junaki so se že odločili, katero izbranko oziroma izbranca peljati na romantično potovanje. Med njimi sta tudi brata Hafner in nocoj bomo videli, kako se bosta spoznavala Gašper in Patricija, medtem ko bo Jože Rožen šele obelodanil, katera dama je ogrela njegovo osamljeno srce. Milan Tržan pa bo, preden bo svojo Ireno peljal na romantično potovanje, prišel k njej na obisk. Svoji izbranki je namreč obljubil, da bi bil pripravljen živeti malo pri njej malo pa na svoji kmetiji. Toda začelo se je zelo slabo.

Ko je Milan prispel na cilj, je ugotavljal, da je tam preveč betona in premalo narave. Milan: "Ne bi si predstavjal življenja v Portorožu." Očitno si je zadal prepričati Ireno, naj se preseli k njemu, a to bo težka naloga. Irena: "On zdaj misli, ker je prišel do konca in izbral mene, kot da je kupil vrečo krompirja. In tisti krompir bo nesel domov in ga bo tam imel, ampak jaz nisem vreča krompirja." A to še ni vse. Ko je Milan vstopil v Irenino stanovanje, ga je tam pričakala njena prijateljica, prav tako Irena, ki ga je kmalu opozorila na veliko napako. Prijateljica Irena: "Ampak nekaj ste pa zelo narobe danes naredili. Kako lahko pridete Ireni skozi vrata brez ene same rožice?"

Ali slab začetek oziroma uvod v romantično potovanje pomeni dober konec za Milana in Ireno? Kakšne vragolije bodo šle po glavi Gašperju in Patriciji v hotelu s petimi zvezdicami in katera dama odhaja z Jožetom Roženom na romantično potovanje? Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že ogledate na VOYO.