Milanovo srce bo osvajalo pet popolnoma različnih žensk

Milan Tržan je preprost in zabaven, tega pa si želi tudi pri partnerici. Ljubezen je zanj vir življenja. Njegova sanjska ženska? "Ni pretežka – idealno bi bilo okrog 70 kilogramov. Urejena. Kot Natalija Verboten!" In dobro mora kuhati. Jo bo našel med kandidatkami, ki se borijo za njegovo naklonjenost?

Milan bo moral izbirati med zelo fascinantnimi ženskami. FOTO: POP TV

Milan pravi, da je preprost, zabaven in da rad pove kak vic. A pri ljubezni je resen: želi si resne zveze, prav tako pa ima nekaj pričakovanj: izbranka mora biti iskrena, saj na podlagi izkušenj iz preteklosti ne želi ženske, ki govori eno, dela pa drugo. Mora biti preprosta in znati dobro kuhati. Kdo so snubke, ki se bodo borile za Milanovo ljubezen? HERMINA PIRC (61 let, Slovenska Bistrica) "Mogoče se iz te ljubezni po domače kaj rodi," je optimistična Hermina, ki pri partnerju išče globino, odprtost in spoštovanje. Zaveda se, da je na kmetiji veliko dela, "a če delava skupaj, je lažje," pravi in dodaja, da je pomembno, da ne postaneš suženj kmetije ter da si vzameš čas za uživanje v dvoje. Rada raziskuje svet, potuje, kolesari, se sprehaja s svojim kužkom Timijem. Rada posluša romantično glasbo, da ji napolni baterije, rada prisluhne tudi opernim arijam. Pravi, da bi jo prijatelji opisali kot polno optimizma, a tudi kot nedoraslega otroka.

Hermina Pirc FOTO: POP TV

IRENA DROZG (67 let, Portorož) Pri partnerju ji je pomembna čustvenost in sprejemanje človeka, kakršen je. "V meni mora videti osebo, brez katere ne more, mora znati poklanjati lepe besede, ljubezen pa mora vsak dan rasti," pravi. Konec tedna se rada odpravi plesat, rada plava, ob slabem vremenu pa igra računalniške igrice. Kam bi najraje odpotovala? "Ni pomembno kam, ampak s kom. Tudi Slovenija je lepa," pravi. Je iskrena, poštena in brez dlake na jeziku.

Irena Drozg FOTO: POP TV

RASEMA BEGULIĆ (60 let, Ljubljana) V šov se je prijavila, ker si želi najti iskreno ljubezen, pri partnerju pa ji največ pomeni poštenost, pozornost in da ni ljubosumen. Pred leti ji je najboljša prijateljica speljala moža, nato se je po več letih spet zaljubila, a je njen izbranec umrl zaradi kapi. Zdaj upa, da bo v šovu našla ljubezen življenja. Pravi, da bi jo prijatelji opisali kot iskreno, pošteno, veselo in pridno.

Rasema Begulić FOTO: POP TV

SILVA DREMELJ (58 let, Šentjur) Silva je odraščala na kmetiji, zato so ji kmečka dela domača, pri partnerju pa išče poštenost. Najbolj ji je pomembno, da partnerja skupaj sodelujta. Ker so jo moški v preteklosti že večkrat prizadeli, zato se nekoliko boji, a je premagala strah in se prijavila v oddajo, saj je precej osamljena. Rada vrtnari in šiva.

Silva Dremelj FOTO: POP TV

VESNA RAD (63 let, Hrastnik) Vesna se je v oddajo prijavila, saj upa, da bo spoznala morebitno ljubezen. Pri partnerju išče iskrenost, vedrino, zanesljivost, komunikativnost, pomembno pa ji je, da ima smisel za humor in da se skupaj zabavata, prav tako mora imeti čut za umetnost. "Da skupaj odkrivava lepote življenja," pravi. Rada ima živali in bi jim na kmetiji z velikim veseljem poklanjala čas in ljubezen, rada potuje, pleše, plava, se druži z dobrimi ljudmi in ročno ustvarja – plete, šiva in slika na platno. Ne mara materialističnih in pohlepnih ljudi, sicer pa je vedra, dobrosrčna, sočutna, pa tudi kritična in samokritična.

Vesna Rad FOTO: POP TV