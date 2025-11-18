Milanu v slovo: Njegova energija, iskrivost, prijateljstvo in ljubezen ostajajo

Alenka Brezovšek in Milan Stojnić nista bila samo sokomentatorja, med snemanjem Ljubezni po domače na kavču sta spletla lepe prijateljske vezi. Zato jo je njegovo prezgodnje slovo povsem pretreslo. Alenka: "Bil je ogromen šok, saj sva si še nekaj dni prej izmenjala nekaj zabavnih sporočil. Pogovarjali smo se, kdaj gremo na kavo, celo Gardaland je bil v planu." Ob pretresljivi novici je najprej pomislila na njegovo hčerko, s katero sta imela zelo lep odnos. Alenka: "Pokazal mi je videe, kako se vozita naokoli, smejita, šalita kot najboljša prijatelja. Kako ponosen bi bil, ko bi lahko z njo plesal na maturantskem plesu. Če hči to bere, naj ve, da ji v življenju želim vse najboljše in še več. Nisem je osebno spoznala, a je o njej govoril vsak dan. Draga Višnja, noro te je imel rad in zelo je bil ponosen nate! Njegova ljubezen ostaja."