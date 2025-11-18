Svetli način
Ljubezen po domače

Milanu v slovo: Njegova energija, iskrivost, prijateljstvo in ljubezen ostajajo

Velenje, 18. 11. 2025 11.58 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
4

Alenko Brezovšek je novica o prezgodnjem slovesu Milana Stojnića povsem pretresla. Sokomentatorju in prijatelju se je poklonila z ganljivo izjavo ter sporočilom za dekle, ki ga je imel najraje na svetu.

Alenka Brezovšek in Milan Stojnić nista bila samo sokomentatorja, med snemanjem Ljubezni po domače na kavču sta spletla lepe prijateljske vezi. Zato jo je njegovo prezgodnje slovo povsem pretreslo. Alenka: "Bil je ogromen šok, saj sva si še nekaj dni prej izmenjala nekaj zabavnih sporočil. Pogovarjali smo se, kdaj gremo na kavo, celo Gardaland je bil v planu." Ob pretresljivi novici je najprej pomislila na njegovo hčerko, s katero sta imela zelo lep odnos. Alenka: "Pokazal mi je videe, kako se vozita naokoli, smejita, šalita kot najboljša prijatelja. Kako ponosen bi bil, ko bi lahko z njo plesal na maturantskem plesu. Če hči to bere, naj ve, da ji v življenju želim vse najboljše in še več. Nisem je osebno spoznala, a je o njej govoril vsak dan. Draga Višnja, noro te je imel rad in zelo je bil ponosen nate! Njegova ljubezen ostaja."

Milan in Alenka: Ostali bodo najlepši spomini
Milan in Alenka: Ostali bodo najlepši spomini FOTO: POP TV

Alenka izreka iskreno sožalje vsej njegovi družini, staršem, bratu in tudi sokomentatorju in prijatelju Davidu Sepetu, ki ga v dneh žalovanja ni želela motiti. Alenka: "Vem, kako dober prijatelj je znal biti Milan, kako je človeku znal stati ob strani. Tudi meni je nekoč zelo nesebično priskočil na pomoč. Kot veste, je bil tudi zelo duhovit in iskriv sogovornik. Njegove šale, domislice in dovtipi bodo ostali z nami za vedno. Res mi je žal za ves ta potencial, ki ga je imel, saj bi bil odličen voditelj kakšne večerne oddaje, komik, igralec ..., a če obstaja posmrtno življenje, sem prepričana, da tam sedaj zabava vse prisotne. Njegova energija, prijateljstvo in iskrivost pa ostajajo z nami. Počivaj v miru, care!"

ljubezen po domače na kavču 2025 alenka brezovšek milan stojnić
Naslednji članek

Suzana je našla svojega princa: Res sem prava srečnica

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
matdej
18. 11. 2025 12.20
Naj zaprejo komentarje...Ker že vidim spodnje komentarje na kaj ciljajo nekateri za vzrok smrti...
ODGOVORI
0 0
mikiki
18. 11. 2025 12.12
+1
nič ne napišete vzrok smrti Počivaj v miru
ODGOVORI
1 0
devlon
18. 11. 2025 12.05
+0
hmm..in ni bilo niti po dolgi, niti po kratki bolezni..niti v nesreči..
ODGOVORI
1 1
abcde1234
18. 11. 2025 12.11
+1
Samomor?
ODGOVORI
2 1
